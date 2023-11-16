حقيقة معاقبة لاعب منتخب مصر للسلاح الذي رفض مصافحة منافسه الاسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف مصدر في الاتحاد المصري للسلاح ان تصرف لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة الأخيرة التي أقيمت في سويسرا برفضه مصافحة منافسه الإسرائيلي دانييل فريدمان، سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة.
وكانت هناك ضغوط شديدة مورست على الاتحاد الدولي للعبة لإيقاف لاعب منتخب مصر بعد انتهاء اللقاء ورفضه مصافحة خصمه بعد فوزه عليه بنتيجة 5-0 في دور المجموعات البطولة مكتفيا بمد سلاحه من بعيد.
وأكد المصدر أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة في شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب.
وختم ان لاعب منتخب مصر لم يخطئ وجاء تصرفه بشكل تلقائي دون تخطيط نتيحة تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه مصافحة اللاعب الاسرائيلي واستخدم حقه القانوني واللائحة التى تسمح له بعدم مصافحة المنافس.
MENAFN16112023000072011014ID1107437469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.