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الدوري السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

11/16/2023 5:10:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تتمسك أندية الدوري السعودي للمحترفين بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي .
ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع صلاح الى اتحاد جدة في صيف 2023.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.


ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفًا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى ان تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في انكلترا .

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