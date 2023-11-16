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التحقيق مع تشيلسي بشأن مدفوعات أبراموفيتش المالية

11/16/2023 5:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستعد نادي تشيلسي لمزيد من التحقيقات من جانب رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تقارير عن مدفوعات مالية مرتبطة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملياردير الروسي أبراموفيتش، والذي كان مالكا لتشيلسي لمدة 19 عاما، حتى فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه العام الماضي، استخدم مدفوعات من جهات خارجية لصالح النادي.

ويحقق الدوري الإنجليزي بالفعل في الأمر بعد علم الملاك الحاليين للنادي بالتقارير المالية غير المكتملة، والمرتبطة بفترة إدارة أبراموفيتش وذلك خلال عملية إكمال استحواذهم على النادي.

ولم تعلق رابطة الدوري الإنجليزي على التقرير الصادر يوم الأربعاء والذي ظهر في صحيفة "الغارديان" كجزء من تعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، ولكن من المحتمل أن يتم البحث في الأمر والمعلومات الصادرة في التقرير.

وقال متحدث باسم تشيلسي: تلك الادعاءات متصلة بالفترة السابقة للإدارة الجديدة، وهي تستند لوثائق وأوراق لا علاقة لها بأي فرد يمثل النادي حاليا.

وكان أبراموفيتش قام بشراء تشيلسي عام 2003 وقام باستثمار الملايين وحقق نجاحات غير مسبوقة في تاريخ النادي، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عامي 2012 و2021 والفوز بالدوري الإنجليزي خمس مرات.

وأُجبر أبراموفيتش على بيع النادي العام الماضي، وذلك بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصوله المالية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

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