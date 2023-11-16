مصعب يحقق إنجازا أكاديميا.. فريج تتراجع وكساب تتقدم في استفتاء الأفضل بالسعودية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"دسك" يهدد مصير اللحام مع العدالة السعودية

بات المدرب الوطني لكرة القدم بلال اللحام، الذي يعمل مديرا فنيا في نادي العدالة السعودي، مهددا بالرحيل عن الفريق السعودي لأسباب صحية، في ظل احتمالية خضوعه لعملية "دسك"، بسبب آلام في الظهر.

وعاد اللحام إلى الأردن أول من أمس، قادما من السعودية، بعد أن زادت أوجاعه بسبب آلام الظهر، بانتظار الخضوع لفحوصات طبية في الأردن، قبل حسم الخطوة التالية، سواء بالابتعاد عن العدالة، أو العودة إليه فور الانتهاء من العلاج.

وتشير الأنباء إلى أنه وفي حال خضع النجم السابق والمدرب الحالي لعملية دسك، فإن مصيره مع العدالة سيكون مهددا، من خلال توقعات بإقدام اللحام على كتابة استقالته بسبب عدم القدرة على الالتحاق بالنادي في وقت قريب، رغم تمسك العدالة به في ظل الإضافة التي احدثها في النادي.

ويتمتع بلال اللحام بسمعة عطرة في عالم التدريب، حيث كان يوصف دائما برجل المهمات الصعبة، في ظل قبوله العمل في أكثر من ناد محلي بظروف صعبة وشبه مستحيلة، قبل أن ينجح في تحقيق المطلوب بفضل مثابرته وقدراته التدريبية الفنية.

فريج تتراجع وكساب تتقدم في جائزة "الأفضل" بالسعودية

تراجعت المدربة الأردنية لفريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات، فيما تقدمت حارسة مرمى الأهلي السعودي الأردنية روند كساب، في استفتاء اختيار الأفضل في جائزة الشهر بالدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

فريج التي تتنافس مع مدربة فريق الاتحاد كيلي ليندزي، حصلت حتى عصر أمس على ما نسبته 41 % من مجموع المصوتين، فميا حصلت مدربة الاتحاد على 59 %، بانتظار استمرار التصويت.

أما حارسة المرمى الاردنية كساب، فقد تصدرت الاستفتاء حتى يوم أمس، بعد حصولها على 50 % من الاصوات، فيما حصلت حارسة مرمى الشباب منى عبدالرحمن على 39 %، تليها حارسة مرمى القادسية ليندزي هاريس برصيد 11 %.

يشار إلى أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، زاخر بالنجمات الأردنيات على صعيد المدربات واللاعبات.

قائد فريق يتوعد بالتصعيد

توعد قائد فريق في دوري المحترفين لكرة القدم، بالتصعيد ضد ناديه، في ظل التهميش المادي والمعنوي الذي يعيشه حاليا، مؤكدا أنه ينتظر الايام القليلة المقبلة، وردود النادي على مطالبه قبل الخروج للإعلام والحديث في الكثير من التفاصيل.

النجم والقائد، كشف عن تراجع الاهتمام الإداري به بشكل لافت، في ظل تعرضه لإصابة ابعدته عن الفريق في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يبحث عن مطالب معينة أبرزها مطالب معنوية، مؤكدا في نفس الوقت اعتزازه بناديه وإدارته وجماهيره.

اللاعب يفضل حاليا التمهل والتريث، قبل الاقدام على اي خطوات تصعيدية، متمنيا أن يتدخل العقلاء لاحتوائه بما يخدم مصلحة الجميع.

مصعب اللحام يحقق انجازا أكاديميا

يعيش نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم مصعب اللحام، حالة من السعادة والنشوة، بعد انجاز أكاديمي، تمثل في قبوله في جامعة اليرموك، لدراسة الماجستير في التربية الرياضية.

وكشف اللحام عن فرحة كبيرة بهذا القبول الذي سيفتح له أبوابا من التألق الأكاديمي إلى جانب التألق الرياضي، خاصة وأن اللاعب لديه طموح كبير بالوصول إلى درجة الدكتوراه ، لاقتحام العمل الأكاديمي مستقبلا، إلى جانب العمل ايضا على اقتحام العمل الرياضي وتحديدا في مجال التدريب، بعد أن ابدى النجم استعداده لبدء المشاركة في دورات تدريبية.

كواليس النجوم

. حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، انخرط بشكل لافت في تدريبات الكرات، في مؤشر على تعافيه من الإصابة التي ابعدته عن الفيصلي في المباريات الأخيرة بدوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.. المؤشرات ترجح عودة مهدي خليل للمشاركة في المباراة المقبلة أمام ناساف الأوزبكي.

. اختيار قائد للمنتخب الوطني لكرة القدم للمرحلة المقبلة، احتاج بعض الوقت والنقاشات داخل معسكر المنتخب في الأيام الأخيرة، في ظل تعدد الاراء والاقتراحات والأسس، قبل حسم الاختيار.

. اتحاد كرة القدم، حمل جمهور نادي الكرمل، مسؤولية الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام دير ابي سعيد في دوري الدرجة الثانية، والتي جرت يوم 11 الشهر الحالي.. الاتحاد خاطب الكرمل وحمله مسؤولية الأحداث، مطالبا إياه برد رسمي، قبل اصدار الحكم النهائي.

. نادي الجزيرة توقع أن يقوم اتحاد كرة القدم، بتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام كفرسوم بدوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب تواجد نجمي الفريق بكر كلبونة وقيس عباسي من الجزيرة في صفوف المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا في السعودية.