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الفحيص والأرثوذكسي يتطلعان لحسم تأهلهما إلى نهائي سلة الناشئات اليوم

11/16/2023 5:09:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يسعى فريقا الفحيص والأرثوذكسي إلى حسم تأهلهما للدور النهائي من بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان تواليا فريقي نجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص عند الساعة الخامسة والسابعة مساء بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في ثاني لقاءات سلسلة الدور نصف النهائي.
وحسم الفحيص مباراته الأولى في سلسلة الدور قبل النهائي أمام نجوم الأرثوذكسي (127-41)، في لقاء برزت فيه لاعبته زينة قراعين بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 25 نقطة ومتابعتين و6 تمريرات حاسمة و10 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 43، فيما كانت سلمى عزام اللاعبة الأبرز من جانب فريق نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 27 نقطة و12 متابعة وتمريرة و3 سرقات للكرة بفاعلية 13.
وسجلت لاعبات الفحيص 58 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 6 نقاط لنجوم الأرثوذكسي، و24 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطتين و77 نقطة من الفاست بريك مقابل 6 نقاط، كما ظهرت فاعلية بدلاء الفحيص في اللقاء بمساهمتهن في تسجيل 58 نقطة مقابل 5 نقاط لـ"بنش" نجوم الأرثوذكسي.
وفي ثاني لقاءات الدور نصف النهائي، حسم فريق الأرثوذكسي مباراته الأولى أمام نجوم الفحيص (84-44)، في لقاء برزت فيه لاعبته سلمى نجار بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 10 نقاط و17 متابعة و3 تمريرات و2 ستيل بفاعلية 25، فيما كانت كارلا مزاهرة الأبرز من جانب نجوم الفحيص بتسجيلها 7 نقاط و7 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 10.
وسجلت لاعبات الأرثوذكسي 29 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 7 نقاط لنجوم الفحيص، و16 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 10 نقاط، و30 نقطة من الفاست بريك مقابل 7 نقاط، كما أضافت دكة بدلاء الأرثوذكسي 36 نقطة مقابل 11 نقطة لـ "بنش" نجوم الفحيص.
وطبقا لتعليمات البطولة، يلعب الفريقان الفائزان على لقب البطولة في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات، فيما يلعب الخاسران سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حسم الأرثوذكسي مواجهته أمام الرياضي (81-45) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة "اميل وماري حداد" في منطقة عبدون، في لقاء برز فيه لاعبه سيف فانون بتسجيله 10 نقاط مع 5 متابعات و7 تمريرات و8 ستيل بفاعلية 24، فيما كان قصي الخوالدة اللاعب الأبرز من جانب الرياضي بتسجيله نقطتين مع 16 متابعة وتمريرة حاسمة بفاعلية 11.
وعزز الأرثوذكسي صدارته لجدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه الرياضي ثانيا برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، ويأتي اتحاد عمان ثالثا برصيد نقطتين من مباراة واحدة، فيما يحتل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة المركزان الرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين من خسارتين، ويتذيل نجوم الإنجليزية جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.

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