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154 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة التضامن التصنيفية للتنس

11/16/2023 5:09:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تنطلق اليوم منافسات بطولة التضامن التصنيفية للتنس الأرضي لموسم 2023، والتي ينظمها اتحاد التنس على ملاعبه ابتداء من اليوم وحتى 25 من الشهر الحالي، حيث تم تحديد 14 فئة للمشاركة بالبطولة.
وتحمل البطولة في العام الحالي اسم "التضامن"، نظرا للأوضاع الحالية في قطاع غزة، حيث قرر اتحاد التنس تخصيص جزء من عائدات الحدث لدعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم المساعدات الإغاثية لغزة وأطفالها.
وتشهد البطولة مشاركة 154 لاعبا ولاعبة، من بينهم عدد من لاعبي المنتخب الوطني أمثال: كرم حتاملة، موسى القطب، حمزة الأسود، محمد القطب، زيد المشني وفوك أبو الفيلات، إلى جانب لاعبين آخرين من مختلف الأعمار.
ويحرص اتحاد التنس، على إقامة البطولة المحلية بشكل سنوي، من أجل توسيع قاعدة اللعبة من جهة، ومحاولة اختيار عناصر جديدة للمنتخبات الوطنية من جهة أخرى، حيث يتابع مدرب المنتخب الوطني أحمد الحديد منافسات البطولة، أملا في استدعاء لاعبين جدد للمنتخب حال بروزهم.
وأعلن اتحاد التنس عن الفئات المشاركة في البطولة، وهي: تحت 8 سنوات (مختلط)، تحت 10 سنوات (مختلط)، تحت 12 سنة (مختلط)، تحت 14 سنة للذكور والإناث (للذكور والإناث)، تحت 16 سنة (للذكور والإناث)، تحت 18 سنة (للذكور والإناث)، بطولة فردي الرجال المفتوحة، بطولة فردي السيدات المفتوحة، بطولة الزوجي المفتوحة للرجال، بطولة الزوجي المفتوحة للسيدات، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) للرجال، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) للرجال، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) للنساء، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) لزوجي الرجال، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) لزوجي النساء.

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