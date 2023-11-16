Thursday, 16 November 2023 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التلي: اعتز بهدفي التاريخي.. والمنتخب يملك مقومات المنافسة بتصفيات المونديال

11/16/2023 5:09:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – أكد نجم الكرة الأردنية السابق عصام التلي عن اعتزازه كونه صاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات "النشامى" في تصفيات كأس العالم بمرمى المنتخب القطري في تصفيات مونديال المكسيك 1986.
وأضاف التلي في حديث خاص لـ"الغد": "ذكريات جميلة في هذه التصفيات، فقد كانت الجماهير تغمر ستاد عمان لتشجيع " النشامى" بكل روح رياضية، وفي لحظة تاريخية وبعفوية استقبلت الكرة المرسلة من ركلة ركنية نفذها الراحل خالد عوض وبتوفيق من الله استقرت بمرمى الحارس القطري، وكنت سعيدا بزرع الفرحة على محيا الجماهير الأردنية، والمساهمة مع رفاقي في تحقيق الفوز الأردني الأول في تاريخ مشاركات المنتخب بالتصفيات العالمية".
وتمنى التلي التوفيق لمنتخب "النشامى" في مباراة اليوم أمام منتخب طاجيكستان في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم، وقال: "المنتخب يضم جيلا من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق طموح الشارع الرياضي الأردني بالمنافسة الحقيقية على بطاقات مونديال 2026، وهم يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية والبدنية، إضافة إلى دعم كبير من اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية".
وأردف قائلا: "السيرة التدريبية وتاريخ المدير الفني المغربي للمنتخب الوطني حسين عموتة يدعو للتفاؤل، وهو يملك فكرا كرويا مميزا، وقادر على السير بالمنتخب إلى مراحل متقدمة إن شاء الله، ولكنه يحتاج إلى فترة من الوقت لتطبيق أفكاره وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، حيث جاء عموتة في فترة صعبة عليه".
وتمنى التلي من الجماهير الأردنية الوقوف خلف النشامى في رحلته الطويلة نحو تحقيق الهدف المنشود بالتواجد في المونديال المقبل، وتحقيق أمنيات الأردنيين بمشاهدة النشامى في أكبر تجمع عالمي للكرة، وأن تكون مدرجات ستاد عمان الدولي ممتلئة يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة المنتخب الوطني أمام المنتخب السعودي، وهذا سيشكل حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من إمكانيات فنية وتحقيق الانتصار".
وقال التلي: "ذكرياتي الكروية هي رصيد اجتماعي وروحي لا يقدر بثمن، فالرياضة في الزمن الجميل كانت الدواء والهواء الذي نتنفسه، بالرغم من عدم إسهامها في تحقيق أي عائد مالي لنا، فنحن جيل سنبقى عالقين في أفئدة الجماهير كوننا ساهمنا في صياغة مرحلة مضيئة من تاريخ كرة القدم الأردنية، فعند جلوسك مع الكبار في السن الذين واكبوا زمننا تراهم يتحدثون عنا بنوع من العشق، وهذا بنظري هو المردود الروحي الذي ساهم في تحقيقه جيل الثمانينيات".
وتطرق التلي، إلى الموقف الصعب والمحزن بعد خروج المنتخب الوطني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 1986، عقب تفوق المنتخب الياباني على النشامى بفارق الأهداف، وهذا يدل على الإمكانيات الفنية العالية لجيل أردني مميز خلال تلك الفترة.
ويعد عصام التلي واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الأردنية، وسبق له أن مثل المنتخب الوطني كلاعب دولي على مدار 11 عاما في الفترة الواقعة بين العامين 1982 و1993، كما لعب لصفوف فريق الجزيرة الأردني لـ20 عاما، وساهم معه بتحقيق العديد من الإنجازات، وعمل أيضا مديرا إداريا للمنتخب الوطني الأول.

MENAFN16112023000072011014ID1107437455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث