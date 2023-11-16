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النشامى يواجه اختباره الرسمي الأول مع عموتة أمام طاجيكستان

11/16/2023 5:09:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علي غرايبة






دوشنبه - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم مشواره الطويل نحو حلم "المونديال"، حين يواجه نظيره الطاجيكي على استاد الجمهوري المركزي بالعاصمة دوشنبه عند الرابعة عصراً، بتوقيت الأردن، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات القارة الآسيوية 2027.
ويضع "النشامى" خيار الفوز والعودة بالنقاط الثلاث على رأس أولوياته، لاعتبارات عدة تأتي في مقدمتها إزاحة أبرز منافسيه على المراكز الأولى عن طريقه وضمان الابتعاد عنه بالحصيلة النقطية، وكذلك استعادة الصورة المشرقة للفريق على صعيد القارة، قبل التقدم إلى الجولات المقبلة للمجموعة التي تضم إلى جانب المنتخب وطاجيكستان، السعودية وباكستان اللتين ستلتقيان اليوم على أرض الأولى.
وحسب نظام التصفيات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان التأهل إلى نهائيات أمم آسيا التي ستقام في السعودية 2027، وينتقل للدور الثالث 18 منتخباً ستوزع على 3 مجموعات حيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم.
وتتوزع المنتخبات الستة الحاصلة على المركزين الثالث والرابع على مجموعتين بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، تلعب فيما بينها على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة حيث يضمن الأول من كل مجموعة التأهل للنهائيات، في حين يخوض صاحبا المركزين الأول والثاني مواجهة إقصائية يبلغ الفائز منها الملحق القاري.
لمسات نهائية
واختتم "النشامى" أمس تحضيراته بإجراء آخر حصصه التدريبية على ملعب المباراة.
وحرص المدير الفني المغربي الحسين عموتة، على وضع آخر لمساته الفنية على شكل وأسلوب الأداء الذي سيخوض به اللقاء، قبل أن يستقر على التشكيل النهائي، حيث تبدو جميع الخيارات متاحة أمامه.
ويدرك نجوم المنتخب أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم لن تكون سهلة أمام منافس متطور يلعب على أرضه وبين جمهوره، وأن الطريق الصعب نحو "المونديال" لن يكون مفروشاً بالورود، ومن هذا المنطلق يعي الجميع ضرورة التعامل مع كافة المباريات بمنتهى الجدية بغض النظر عن هوية المنافس.
وتكتستي مباراة اليوم أهمية خاصة بالنسبة لعموتة كونها تمثل الاستحقاق الرسمي الأول له مع المنتخب منذ توليه مهامه قبل نحو أربعة اشهر، ومن هنا يحرص المدرب، أن تكون بداية مشواره على الصعيد الرسمي موفقة، تمهد له الطريق لمزيد من النجاحات التي قد تقوده إلى تحقيق ما تتمناه الجماهير الأردنية.
ورغم حالة التكتم الشديد التي تسود أجواء المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، إلا أن التشكيلة المتوقعة والتي قد يدفع بها عموتة في بداية اللقاء ستضم كلا من يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مصطفى كمال، نور الدين الروابدة، عبيدة السمارنة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، يزن نعيمات.
رؤية فنية بالاتجاه ذاته
 وشدد عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية على أرض المنافس، وقال: "ندرك أن الفوز والظفر بالنقاط الثلاث سيمنحنا دفعة معنوية للمضي قدماً نحو المنافسة على صدارة المجموعة، وتجنب الدخول في دوامة الحسابات المعقدة، والفوز في بداية المشوار سيمنح اللاعبين المزيد من الثقة في الجولات المقبلة، لكن النتيجة في النهاية سواء كانت إيجابية أم سلبية لا تعني أن الامور محسومة".
وأضاف: "نملك من الأدوات ما يساعدنا على تقديم أداء جيد، والفريق يتحسن مع مرور الوقت، ومع ذلك لا بد من التذكير أن فترة التجمع لم تكن كافية لتطوير الفريق على الصعيدين الفردي والجماعي بالشكل الذي نتطلع إليه، وينتظرنا الكثير من العمل لإيصال الأفكار التي نسعى إليها كجهاز فني، وما نزال كمنظومة سواء جهازا أو لاعبين بحاجة إلى مزيد الوقت والجهد.
وتابع: "نحترم المنافس الذي سيخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره، وحرصنا خلال الفترة الماضية على متابعته وقراءة أوراقه وهو منتخب قوي ومتطور، لا يمكنني ذكر أسماء نجوم محددة بالفريق لأن العمل في النهاية يكون للمجموعة وليس للاعب بعينه".
وفي رده على اسئلة الصحفيين المتعلقة بالخسارة أمام النرويج واذربيجان وعدد الأهداف الكثيرة التي تلقاها المنتخب، أجاب: "هذا كان في البداية وأمام منتخبات كبيرة والأخطاء التي حصلت، حرصنا بشكل كبير على الاستفادة منها، في تطوير العمل الدفاعي للفريق"
من جانبه، عاد نجم خط الوسط المحترف في الدوري الماليزي نور الدين الروابدة ليذكر بأهمية اللقاء وتحقيق الفوز، قائلا: "كلاعبين نتطلع للمواجهة بحرص شديد، والجميع اتفق على هدف واحد وهو تحقيق نتيجة إيجابية والظفر بالنقاط الثلاث رغم معرفتنا أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب متطور".
على الجهة المقابلة، كشف المدير الفني لمنتخب طاجيكستان بيتر سيجرت عن معرفته التامة بالمنتخب الأردني قائلا: " إنه منتخب له سمعته على صعيد القارة، وتراجع نتائج الفريق في فترة التحضير لا تعني أنه منتخب ليس قوياً، وأذكركم الأردن منتخب قوي".
ورفض سيجرت التنبؤ بنتيجة اللقاء أو تحديد هوية الفريق الأقرب للفوز، واعتبر أن ذلك مرهون برغبة وحماس اللاعبين، وفي هذا الإطار تحديداً ركز على أهمية الدعم الجماهيري ومساندة اللاعبين وتحفيزهم من مدرجات الملعب، لبذل أقصى جهد ممكن ولتقديم أفضل ما لديهم.
إلى ذلك، فإن المعلومات المتوفرة عن المنتخب الطاجيكي تشير بالفعل إلى أنه منتخب متطور، ويضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في الخارج، والأسبقية التاريخية للنشامى لا تعني بالضرورة أنه يملك الأسبقية في لقاء اليوم، والنتيجة مرهونة بالاداء والعطاء فوق أرضية الميدان.

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