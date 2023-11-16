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البابطين الثقافية يطلق دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية

11/16/2023 5:09:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عن دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية للبنات والبنين بالتعاون مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك في ثلاث مواد، وهي: النحو والصرف و قواعد الكتابة العربية و الخط العربي.

وقالت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في بيان صحافي أن مدة الدورة أسبوعان و تبدأ من الأحد ١٩ الجاري ولغاية الخميس الموافق ٣٠ من الشهر نفسه، وبواقع ساعة واحدة يوميًّا لكل مادة (عشر ساعات)

وأشارت المؤسسة إلى من يرغب في الإشتراك بالدورة عليه بالتسجيل لدى سكرتارية قسم اللغة العربية - كلية التربية الأساسية المبنى 9 - الدور الأرضي، وذلك أثناء الدوام الرسمي.

وقال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين إن تعاون المؤسسة مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديراً لمكانتها بين اللغات العالمية، وإيماناً بأهمية التعليم ودوره الجوهري في اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وتدريب العقل البشري على التقدم والتطور.

وأكد أهمية الدور من إقامة مثل هذه الدورات في تعزيز وتوطيد ركائز العملية التعليمية عبر نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الطلبة باعتبارها حاضر الامة ومستقبلها.

ودعا المهتمين بهذا البرنامج التدريبي إلى التسجيل بهذه الدورات لما لها من أهمية في اكتساب المعلومات والمهارات اللغوية والخبرات الجديدة.

ويحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة في التخصصات سالفة الذكر بينهم د. محمد مصطفى محمود في النحو والصرف ، و د. رمضان بديني في قواعد الكتابة العربية ، و .أ. أيمن عبدالله الحسن في الخط العربي

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