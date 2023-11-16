مغني راب أمريكي يعرض أثناء حفله أسماء شهداء غزة أمام الآلاف (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي مهرجان Camp Flog Gnaw استغل ريدفيل اللحظة، ليعبر عن تضامنه مع فلسطين، وتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.ومع قرب انتهاء الحفل، عرض ريدفيل قائمة أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد الاحتلال، فيما رفع منسق الأسطوانات الخاص به العلم الفلسطيني.قال مغني الراب الذي ارتدى الكوفية الفلسطينية: "هذه قائمة فلسطينيين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر. لم يعش أي أحد من تلك القائمة لسن الـ4. إذا كنت إنسانا، ستتفق معي وأنا أقول هذا. إنه ليس أمرًا معقدًا، فلا تدع أحدًا يقول لك هذا".وأضاف ريدفيل: "اتصلوا بالنواب واطلبوا وقف القصف الآن عبر هذا الرابط، وإذا كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط وقوموا بذلك لاحقًا".

ثم بدأ المغني الشاب في هتاف "فلسطين حرة" مع الجمهور العريض، الذي أعرب عن تأييده لخطوة ريدفيل، كما طالب الكونغرس بالتحرك من أجل وقف إطلاق النار.



يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الأربعين على التوالي.



وخلال الأيام الماضية، قام الاحتلال بتحويل عدوانه على قطاع غزة إلى حرب مستشفيات واستهداف مباشر للمرافق الطبية، حيث تواصل قواته استهداف سائر مشافي القطاع، ومستشفى الشفاء ومحيطه على وجه الخصوص، وسط تحذيرات من كارثة وشيكة في ظل نفاد الوقود وتواصل الحصار.



وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11320 شهيدا؛ بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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