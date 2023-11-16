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رحيل مؤرخ القدس خليل عثامنة

11/16/2023 5:09:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تاركاً خلفه مجموعة مهمة من الكتب حول تاريخ فلسطين في العصور الإسلامية، ومفهوم الدولة في المجتمع العربي الإسلامي، غيّب الموت أمس الثلاثاء المؤرخ والباحث الفلسطيني خليل عثامنة (1939 – 2023) في مدينة حيفا المحتلة.

ونال الراحل درجة الدكتوراه في الحضارة والتاريخ الإسلامي عن أطروحته "خلافة هشام بن عبد الملك"، وتحقيق مخطوطة: "أنساب الأشراف للبلاذري".

من بين مؤلفاته، كتاب بعنوان "فلسطين في خمسة قرون: من الفتح الإسلامي حتى الغزو الفرنجي (634 – 1099 م)"، صدر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" كتاباً ، ودرس فيه الراحل التطورات الديموغرافية والإدارية وعلاقة السلطة الحاكمة بأهل فلسطين العرب، من مسلمين ومسيحيين ومَنْ سكنها من الأقليات الدينية والعرقية الأُخرى.


وللراحل الذي عمل أستاذاً للدراسات العربية والإسلامية في جامعة بيرزيت، مؤلفات عدة من بينها: "فلسطين في العهدين الأيوبي والمملوكي: (1187-1516)، و"التحول المدني وبذور الانتماء للدولة في المجتمع العربي الإسلامي بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين". -وكالات

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