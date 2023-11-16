Thursday, 16 November 2023 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدور طوق الأقحوان من أعلام إربد ذوي الشان لمحمود الجبور

11/16/2023 5:09:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






بدعم من وزارة الثقافة، صدر عن دار أمواج للنشر، كتاب بعنوان "طوق الأقحوان من أعلام إربد ذوي الشان"، للدكتور محمود الجبور من قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامة آل البيت.
في تقديمه للكتاب، يقول إن كتابه جاء وفاء للدومريين من أهل إربد وجوارها وأكنافها من أهل سهل حوران في شمال المملكة الأردنية الهاشمية، من كان منهم له فضل علم أو سابقة في سياسة الأمور وتدبير شؤون العامة، وحبا في حناء ترابها الذي أتمنى -أنا البدوي الذي حنك بترابها قبل أن يلوك خبز قمحها- أن يضم أعظمي كما تمنى شاعرها عرار: "إذا يا صاح جاء الموت يوما/ لكي يمضي بروحي للسماء/ بحوران اجعلوا قبري لعلي/ أشم أريجها بعد الفناء".
ويوضح الجبور، أن كتابه جاء في فصلين؛ الأول خصصه لمن كان عليهم معتمد التأسيس للدولة الأردنية الحديثة، منذ أن بدأت الخلافة العثمانية تلبس ثوب قوميتها وتدبير ظهرها للديار العربية، ومن ضمنها الديار الأردنية؛ بحورانها وعجلونها وبلقائها، فكان أن عانت هذه الديار العزيزة من الإعمال الشديد في شتى المجالات، فرحل النابغون من أهلها يطلبون العلم وفرص المجد والشرف والسؤدد في الشام والاستانة ومختلف البقاع والأصقاع.
ويشير المؤلف إلى أن الأردن كان في العقود الستة الأولى من القرن المنصرم يمر بأحداث تغلي غليان الماء في المرجل، ولم يكن تحديد الهوية المكانية والانتساب إليها واضح المعالم والحدود، وكان الجميع مدغما في حلم العروبة الوحدوي، الذي ما يزال يعيش فيه وجدان وفكر من عاشوا أو عايشوا تلك المرحلة، وهو كذلك يسري مسرى الدم في العروق عند من تبعهم من أجيال لاحقة، لعل الفارق يكمن في أن "وحدوي" أصبحت تبدو مستحيلة المنال، فيجري استبعادها رويدا رويدا.
ويشير الجبور الى أن الفصل الثاني يتحدث عما ورد من الأعلام منسوبا لإربد أو واحدة من قراها أو مرابعها في المصادر التراثية، وكان الأساس في ذلك الجهد المميز الذي أنجزه، أستاذ النحو واللغة الدكتور حنا حداد في معجمه الموسوم بـ"معجم المنسوبين إلى الديار الأردنية"، وكذلك ما أورده أستاذ التاريخ الدكتور يوسف غوانمة في واحد من مؤلفاته، وما أورده البدوي الملثم في كتابه القيم "القافلة المنسية"، وما ورد عند الزركلي، والأمر لا يخلو من بعض الذين لم يذكروا من قبل، وللسابقين فضل الريادة وحسن الذين تبعوهم التذكير والاستدراك اليسير.
ويقول المؤلف، إنه اختار هذا الاسم للكتاب وفق منهج السلف وطريقتهم في اختيار أسماء مصنفاته، عسى أن يكون لي باتباعهم أجر المتبع لا مخالفة المبتعد، أما الأقحوان الوارد في العنوان، فلأن إربد تستحيل في فصل الربيع لوحة أبدعها الخالق من زهر الأقحوان.
وبذا عرفت وسميت في فترات من تاريخها، وإنك إن زرت إربد في ذلك الوقت من السنة، فلن تنسى أطفالها يسلكون زهر الأقحوان في قلائد يطوقون بها أعناقهم وأعناق زوارها، كذا طوق الذين نترجم لهم عنق الزمان.
ويوضح الجبور، أن الكتابة في الأعلام هي عمل مغر ربما استسهله المرء للوهلة الأولى، غير أن له محاذير لا يعرفها إلا مجرب، فمن شح المعلومة والركض وراءها، إلى غياب معايير علمية صارمة في تحديد من يعد علما أو لا يعد، إلى ما تثبته من المعلومات وما تتجاهله، كل ذلك أنت محاسب عليه أمام نفسك وقارئك.

MENAFN16112023000072011014ID1107437445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث