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فنان إيطالي يلجأ لطريقة مبتكرة للتضامن مع غزة بشوارع نابولي

11/16/2023 5:09:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لجأ الفنان الإيطالي الشهير إدواردو كاستالدو إلى طريقة مبتكرة، لإعلان تضامنه مع غزة عبر تحويل لوحات شهيرة بمدينة نابولي إلى لوحات تجسد بعض ما يجري للسكان في قطاع غزة من مجازر إسرائيلية على مدى 39 يوما.
ونشر إدواردو عبر حسابه بـ"إنستغرام" مشاهد لتحويل لوحات فنية وإعلانية إلى رسوم ترمز إلى التضامن مع أبناء قطاع غزة، نتيجة الجرائم التي يتعرضون لها بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهر فيديو نشره الرسام، الأحد الماضي، تحويل لوحة فنية للفنان الإيطالي ميكيلانجلو ميريزي الملقب بـ"كارافاجيو"، المعروضة في شوارع المدينة، إلى لوحات تدعم وتتضامن مع القضية الفلسطينية بطرق إبداعية ومميزة، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وعلق على الفيديو، قائلا "الفن يحتاج إلى الحقيقة لكي يوجد. ولهذا السبب ستفشل الصهيونية دائما في جهودها الاستعمارية. كارافاجيو يقف مع فلسطين".
وبينت اللقطات إضافة كاستالدو إضافات بسيطة وتعديلات على اللوحات والإعلانات الثقافية والتجارية، مما أسهم في تغير هذه الرسومات تماما.
وفي 14 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي مشهد آخر، قام كاستالدو بتحويل لوحة إعلانية يظهر فيها رياضي يمسك كرة السلة ومستعد لتسديدها، إلى لوحة لفلسطيني يحمل زجاجة المولوتوف الحارقة، ويضع الكوفية الفلسطينية لتغطية رأس الرياضي في اللوحة الأساسية، بينما أبدل كرة السلة بزجاجة المولوتوف.
وإثر ذلك، اعتقلت الشرطة الإيطالية الرسام واحتجزته 4 ساعات، وحكمت عليه بغرامة 400 يورو، لكنه خرج بعدها ليكمل مسيرته ويكتب "لقد أوقفتنا شرطة التحقيق واقتادتنا إلى مركز الشرطة لساعات لأننا كنا نصنع أعمالا فنية للتعبير عن التضامن مع فلسطين. خرجنا بعد 4 ساعات بغرامة (400 يورو) سنظل ندعم إخواننا وإخوتنا الفلسطينيين. العمل الفني سيكتمل قريبا جدا".
وكتب في منشور آخر "هذه هي نابولي اليوم، أحدث أعمالنا الفنية تضامنا مع المقاومة الفلسطينية. لقد تم نقلنا قسرا إلى مركز الشرطة أثناء عمل هذه اللوحة، لقد أبقونا لساعات. لن نتوقف. لا تستطيع إسرائيل استعمار الفن لأن الفن يحتاج إلى الحقيقة لكي يوجد".
وفي 19 أكتوبر، كتب "نابولي في ذكرى شهداء فلسطين. لن ننسى ولن نسكت أبدًا على ما تشهده أعيننا وأرواحنا في هذه الأيام المظلمة".
وفي 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعاد إدواردو كاستالدو نشر صورة فنية تظهر تسلق جنود الاحتلال سلما لأحد المنازل، وقال في النص المرفق مع الصورة "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تقف نابولي إلى جانب المقاومة الفلسطينية".
ولم تكن عملية طوفان الأقصى هي بداية إظهار الفنان الإيطالي تضامنه مع فلسطين وغزة، إذ سبق له أن نشر في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) فيديو يظهر وضعه لصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف قضبان حديدية، وعلق في النص المرفق بالقول "لقد قتل بنيامين نتنياهو في حكوماته السابقة الآلاف من الأبرياء، وتعرض مئات الأطفال للسجن والتعذيب يوميا في ظل حكمه". ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، خلفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

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