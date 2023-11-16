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القلول أو البنانير لعبة شعبية تستهوي الفتية في أحياء مادبا

11/16/2023 5:09:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- ما تزال لعبة الكرات الزجاجية الملونة التي تعرف بـ"القلول" أو "البنانير" أو "الدواحل"، حاضرة بين الألعاب الشعبية التي يمارسها الأطفال والفتيان والشباب في المدن والقرى والأرياف بمحافظة مادبا في العطلة الشتوية للمدارس، خصوصا وأن الأرض تكون رطبة نوعاً ما، الأمر الذي يتيح المجال لممارستها بشكل أفضل.
تعود تسمية اللعبة نسبة إلى أدواتها، وهي كرات زجاجية صغيرة جداً، حيث يقوم لاعبان أو أكثر بممارسة اللعبة التي تعتمد على مسك كل من اللاعبين "قلا" أو "بنورة"، ويرسم شكلاً هندسياً غالباً ما يكون دائرة، يقف أحدهما داخلها، ويقذف "البنورة" بإبهامه محاولا إصابة "البنورة" لدى الخصم. فإن نجح يفوز بـ"البنورة" التي أصابها، وتستمر اللعبة ليفوز بها من يربح أكبر عدد من "القلول" أو "البنانير".
وتوارثت هذه اللعبة أجيال متعاقبة، رغم تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة والألعاب الإلكترونية، ويجدونها ممكنة لأنها غير مكلفة مادياً، ولا تحتاج لتجهيزات كثيرة، ويغلب عليها طابع المنافسة الشديدة.
ولهذه اللعبة قواعد وأساليب وتحتكم لقوانين وشروط خاصة، ويوجد أشكال وأحجام مختلفة للكرات الزجاجية المستخدمة في اللعبة، مصنوعة من الزجاج الملون جميل الشكل، وهي منتشرة في مختلف الدول وفي المنطقة العربية بشكل واضح، بيد أنها تختلف في المسميات. وتختلف في قواعدها وشروط اللعب، إلا أنها كانت عبر عقود هي وسيلة التسلية الأكثر شعبية لدى الأطفال في زمن اقتصر فيه اللعب على الحارات والشوارع والأزقة.
ويتسابق الأطفال والفتيان في المدن والقرى والبوادي على شراء الكرات الزجاجية "القلول" من البقالات "الدكاكين" قبيل بدء العطلة بين الفصلين (الشتوية)، ومنهم من يحتفظ بـ"القلول" من الأعوام السابقة، وكل ذلك للاقتصاص من الخصوم وكسب أعداد أكبر منها، وفق سفيان أبو قاعود ( 15 عاما)، الذي أكد أن هذه اللعبة تتسم بأجواء كبيرة من التحدي والمنافسة بين الأطفال والفتيان الذين يمارسونها في الأحياء والأزقة، وتستمر لأوقات ليست قصيرة وهم يقارعون بعضهم أو أقرانهم من الأحياء الأخرى، وسط الصراخ والضحكات والمناوشات الحاضرة، ولا يخلو الأمر من البكاء على الخسارة، تنتهي بذهاب كل إلى منزله، في حال لم يتطور الأمر إلى شجار بين لاعبين، وقد يتوسع ليشمل أبناء هذه الحارة أو تلك.
ويضيف أبو قاعود في سرده عن اللعبة، أن كل لاعب يحرص على عرض أنواع مختلفة من "القلول" أو "البنانير"، التي تعبر عن براعته في جمعها وممارسة اللعبة بأشكال عدة، منها: "المور" التي يتم فيها رسم مثلث على التراب بحجم مناسب لا يزيد طول كل ضلع منه على ثمانية سنتيمترات تقريبا، ثم يتم رسم خط مستقيم في الجهة المقابلة للمثلث، ويضع كل لاعب عدداً من "البنانير" حسب اتفاق اللاعبين، ثم يقذف كل لاعب "قلا" أو "بنورة" رئيسيا باتجاه "البنانير" الأخرى، ويشترك في هذه اللعبة (2-5) من اللاعبين، إضافة إلى شكل "الجورة" و"الدحلة".
وتحدث بندر ليث عبد الحافظ ( 18) سنة، عن لعبة القنص "المور" قائلا: "يقوم أحد اللاعبين برسم مثلث على التراب بحجم مناسب، ثم يرسم خطا مستقيما في الجهة المقابلة للمثلث. يضع كل لاعب عددا من الكرات حسب اتفاق اللاعبين (حبتان مثلا)، ثم يقذف كل لاعب كرته الرئيسية وتسمى (الرأس) باتجاه الخط، ويتحدد دور اللاعب حسب اقتراب كرته من الخط، فالأول في اللعب هو الأقرب للخط وهكذا بالترتيب". مشيرا إلى أن اللاعبين يضعون عددا متفقا عليه من الكرات على الأرض، داخل شكل مثلث مثلا ويصوبون عليها، ومن يصيب أكبر عدد من الحبات يكون الفوز حليفا له في هذه الجولة التي تتبعها جولات.
وهناك لعبة "الصيبة والشبر"، التي تحتاج إلى الصبر والفكر. يضع كل لاعب كرته في مكان ما ويبدأون اللعب بالترتيب المتفق عليه من قبل، ويجوز لكل لاعب أن يحرك كرته في المسافة كما يريد، والرابح من اللاعبين هو الذي يستطيع أن يصيب كرة الخصم من خلال قذفها بكرته أو أن يقذف كرته بحيث تستقر على بعد شبر من كرة الخصم، والشبر هو المسافة بين الإبهام والخنصر عند انبساط الكف، وفق ما ذكره مسعود الشوابكة.
وأشار، إلى أن التحدي هو الأبرز في اللعبة من خلال القدرة على التصويب، والنجاح في توصيل "القل" إلى هدفها (الحفرة)، وذلك من خلال شبك الأصبع الأوسط بالإبهام، وقذف "القل"، ومن ينجح في وضع "قله" في تلك "الجورة" يحظى بالكرات الزجاجية الموجودة بداخلها، ويكون له نصيب بدء الشوط التالي من اللعبة.
ويشعر الفتية بالمتعة عندما يلعبون (زوج/ فرد) الذي يتراهنون على العدد الذي يحمله خصمه من الكرات في يده، فإن قال: "إن العدد الذي في يد خصمه "زوجي" وكانت إجابته صحيحة صارت "كرات" خصمه من نصيبه، وإن كانت إجابته خاطئة (أي أن العدد في يد خصمه فردي)، فعليه أن يعطيه عدد ما في يده من الكرات، وفق محمد علي سليمان الذي أكد ساخرا، أنه لا يوجد ممانعة أن ينتهي اللعب بشجار، فالفائز لا يتوان عن التفاخر والتباهي بالعدد الذي كسبه من "البنانير/ القلول"، وهو ما يولد غضبا لدى الطرف الخاسر الذي تعز عليه أن تذهب منه "الكرات" بهذه البساطة.
وانشرحت أسارير الأربعينية أم محمد، عندما استرجعت ذكريات الطفولة، وبالأخص عندما كانت تمارس لعبة القلول مع أقرانها، كونها كانت تجد المتعة في هذه اللعبة التي كانت ملتقى الصديقات في ذلك الوقت وفق ما قالت: "أتحسر كثيرا على تلك الأيام التي ذهبت بلا عودة، ذكريات الطفولة النابعة من صدق في التعامل والمحبة البريئة التي هي نبراس في حياتنا، فلا أنكر أن لعبة القلول لها مكانة لدينا في مجلس نسرد فيه الذكريات أنا وصديقاتي اللواتي كن يمارسن هذه اللعبة".

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