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تناول الطعام بين 9 صباحا و7 مساء سيجعلك أكثر نشاطا

11/16/2023 5:09:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- أظهرت دراسة جديدة، أن الصيام لمدة 14 ساعة يوميا يمكن أن يجعلك تشعر بجوع أقل ويمنحك المزيد من الطاقة ويحسن مزاجك.
وتكشف نتائج إحدى التجارب، أن تقييد استهلاكك الغذائي في فترة زمنية محددة مدتها 10 ساعات، على سبيل المثال تناول الطعام فقط بين الساعة 9 صباحا و7 مساء، يمكن أن يكون له فوائد صحية إيجابية، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".
وفي الدراسة، استخدم فريق من الباحثين من جامعة كينغز كوليدج في لندن، تطبيق ZOE، الذي يسمح للمشاركين بتسجيل صحتهم يوميا.
وأكمل أكثر من 37000 شخص على التطبيق الدراسة، حيث طلب منهم تناول الطعام كالمعتاد لمدة أسبوع ثم تناول الطعام فقط خلال الفترة المحددة لمدة 10 ساعات خلال الأسبوعين التاليين.
وطلب منهم أيضا، تسجيل معلومات حول مستويات مزاجهم وطاقتهم وجوعهم.
وكشف التحليل، أن أولئك الذين صاموا لمدة 14 ساعة في اليوم، أظهروا طاقة ومزاجا أعلى وكانوا أقل جوعا.
وقالت الدكتورة سارة بيري، كبيرة العلماء في ZOE: "هذه أكبر دراسة خارج العيادة الخاضعة لرقابة مشددة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة حقيقية. الأمر المثير حقا هو أن النتائج تظهر أنه لا يتعين عليك أن تكون مقيدا للغاية لرؤية نتائج إيجابية. إن فترة تناول الطعام لمدة 10 ساعات، والتي كان من الممكن التحكم فيها بالنسبة لمعظم الناس، أدت إلى تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والجوع".
وأضافت كيت بيرمنغهام، التي عملت أيضا في الدراسة: "تضاف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تأكل بها. إن التأثير الصحي للطعام لا يقتصر فقط على ما تأكله، بل أيضا على الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك". وتظهر النتائج أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت. وسيشعر الكثير من الناس بالشبع وحتى فقدان الوزن إذا قصروا طعامهم على فترة زمنية مدتها عشر ساعات".

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