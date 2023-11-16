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أردني في المركز الرابع بمسابقة دولية للقرآن الكريم

11/16/2023 5:09:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- حصل المتسابق زياد يوسف الطوالبة، ممثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على المركز الرابع في مسابقة جائزة الكويت الدولية (الدورة الثانية عشرة) لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة.
وقالت الوزارة، في بيان صدر أمس، إن المتسابق الطوالبة اختير كواحد من حفاظ القرآن الكريم في المملكة لتمثيل الوزارة في مسابقة جائزة الكويت الدولية، مؤكدة استمرارها في دعم حافظي وحافظات القرآن الكريم وتسخير إمكانيات وموارد الوزارة لخدمتهم.
وأضاف البيان، أن شهادة الحافظ التي استحدثتها الوزارة خلال الفترة الماضية، أسهمت في حصر أعداد الحافظين والحافظات للقرآن الكريم في المملكة ومساعدتهم في تمثيل الأردن بالمحافل المحلية والدولية.
وثمن المتسابق الطوالبة، دور وزارة الأوقاف ومديرية التعليم الشرعي في تقديم جميع التسهيلات لتمثيل الأردن في المسابقة.-(بترا)

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