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5 فواكه تسهم في تخفيف آلام المفاصل

11/16/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- التهاب المفاصل هو مصطلح واسع يشير إلى مجموعة من الحالات التي تتميز بالتهاب المفاصل وتيبسها وألمها، ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن يكون ناتجا عن عوامل مختلفة، بما في ذلك العمر أو الجينات أو الإصابة أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والهدف الأساسي من التحكم في التهاب المفاصل هو تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وتحسين حركة المفاصل، وإليك 5 فواكه لها خصائص يمكن أن تساعد في آلام التهاب المفاصل والالتهابات.
أفضل 5 فواكه لالتهاب المفاصل
- التفاح مليء بالفوائد الصحية، فهو مصدر غني لمادة الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونويد المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الكيرسيتين على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد بدوره على تقليل أعراض التهاب المفاصل، من خلال دمج التفاح في نظامك الغذائي، قد تساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.
- يشتهر الكرز، بفوائده المحتملة في إدارة التهاب المفاصل، ويحتوي على الأنثوسيانين، وهي مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب والألم في الجسم، وأظهرت الدراسات أن تناول الكرز يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في علامات الالتهاب وانخفاض مستويات الألم بين الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل.
- يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، والذي تمت دراسته لتأثيراته المحتملة المضادة للالتهابات، لقد ثبت أن البروميلين يقلل من إنتاج المواد الالتهابية في الجسم ويمنع نشاط بعض الخلايا الالتهابية، من خلال دمج الأناناس في نظامك الغذائي، قد تساعد على تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يوفر الراحة من أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل والتورم.
- التوت الأزرق، إذ يعد قوة غذائية غنية بمضادات الأكسدة ومختلف المركبات المفيدة، إنه مليء بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، التي تمنحه لونه الأزرق النابض بالحياة، مضادات الأكسدة تساعد على مكافحة الالتهابات في الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل الإجهاد التأكسدي، يحتوي على الأنثوسيانين الذي وجد أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، قد يسهم تضمين التوت الأزرق في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب وقد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.
- البرتقال، وهو مصدر كبير لفيتامين (C)؛ أحد مضادات الأكسدة القوية، يلعب فيتامين (C) دورا حيويا في تقليل الالتهاب والحماية من الإجهاد التأكسدي، عن طريق تناول البرتقال أو العصير، يمكنك زيادة تناول فيتامين (C) وتعزيز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد ذلك على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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