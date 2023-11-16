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رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان

11/16/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك واعتزاز جلالته برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين وبجهودهم في خدمة الوطن.

وقال إن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف المواقف الشجاعة والتحرك الكبير الذي يقوده جلالة الملك منذ بداية العدوان على غزة، مشيرا إلى التوجيهات الملكية بإنزال مواد ومستلزمات طبية لإدامة عمل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، والتي تمت في مرتين خلال أسبوع.

وأضاف أن الموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا تجاه العدوان على غزة، هو موقف قوي وشجاع ومشرف، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به جلالة الملك في هذا المجال.

من جهتهم، ثمن أعضاء الملتقى، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي، جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدوا وقوف جميع خلف قيادة جلالة الملك ودعم جميع مواقفه، لافتين إلى تأكيد جلالته برفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة، باعتبار أن ذلك سيفاقم الأزمة ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.

وأشادوا بالتوجيهات الملكية بإنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة بواسطة مظلات من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.

ولفتوا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين جهود وقدرات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن.



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