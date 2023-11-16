بعد اقتحام الاحتلال له.. العيون تترقب الشفاء

منذ اللحظة الأولى من اغتيال الاحتلال الاسرائيلي لحق الحياة لأهل قطاع غزة، وعيونهم لا ترى إلا مجمع الشفاء الطبي كنقطة إضعاف للغزيين كونه أكبر منظومة صحية، بالإضافة إلى زج الإتهامات على محطاتهم الترويجية لسرديتهم المزيفة بأن أنفاق "حماس" تتمركز تحته، فلم يبقى شكلاً من أشكال العدوان إلا وقد فعلوه والتي اكتفى القانون الدولي بالاستنكار والتنديد بما يحدث.



جاءت اللحظة المفصلية باقتحام الكيان الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي بعد محاصرته منذ الجمعة وسط قصف مدفعي متواصل واطلاق نار كثيف، واقتياد النازحين داخله إلى الطابق السفلي تمهيدا لإخراجهم عبر بوابات إلكترونية وضعها جيشهم خلال الساعات الماضية.



كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلية أنه لم يتم العثور حتى الآن على مؤشرات وحول وجود الأسرى داخل المستشفى، مضيفة أن عمليات البحث مستمرة.



وقال شهود عيان من داخل المشفى أن الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية، واحتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم، واقتادهم إلى جهة غير معلومة، بالإضافة إلى تفجير أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين فيه.



لماذا الأعين على مستشفى الشفاء ؟

على الرغم من أن المقاومة الفلسطينية عملت على تفنيد رواية "أنفاق المستشفى" وطالبت المجتمع الدولي بإيفاد مراقبين مستقلين للتأكد من عدم استغلال المشفى في أي من الأغراض العسكرية، إلا أن الصمت الدولي بعد هذا النداء قد أعطى الاحتلال ورقة رابحة من إعلان نصر وهمي، لإقناع جمهوره بأنه دمر مركز قيادة حماس الواقع في نفق تحت مجمع الشفاء، على حد زعمه.



من الأسباب الواضحة والتي لا شك بها أن الاحتلال يعمل على تدمير قلعة النضال "المشفى" بعد استضافته وفود كسر الحصار واحتضانه مؤتمرات صحية تعري جرائم الاحتلال، ونجاحاته في بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية وأخذ المشفى دور الحكومة في مخاطبة الرأي العام .



ويكمن سببٌ آخر لعدم تخلي الاحتلال عن الوصول إلى مشفى الشفاء يتجاوز كسر رمزية هذه المعلمة الصحية، وهو إلى إلحاق أكبر قدر من الأذى والمشقة بالناس العاديين.



وبما أن الاحتلال قصف مختلف المدارس والمشافي ومكاتب الإغاثة، فإن تكثيف عدوانه على مجمع الشفاء يهدف أيضا إلى الفتك بالمدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من عطاء هذه المنشأة التي تقدم خدمات طبية عالية الجودة على مدار الساعة.



منصات السوشال ميديا تنتفض لـ"الشفاء"

تصدر وسم "أنقذوا_مستشفى_الشفاء" قائمة الأعلى تفاعلا عبر منصة "إكس"، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة فجر الأربعاء.





وتضمن الوسم منشورات تندد باقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء الذي يؤوي المئات من المرضى والنازحين والكوادر الطبية، تحت مزاعم استخدامه من قبل المقاومة الفلسطينية في عملياتها العسكرية.









ولليوم الأربعين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.



وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11320 شهيدا؛ بينهم 4650 طفلا و3145 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.