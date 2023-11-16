قبل توقفه.. الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن آخر موعد
لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة (المقدمة لأول مرة) من الجامعيين وحملة الدبلوم
الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية، نهاية يوم الخميس
الموافق 30/11/2023، إذ سيتوقف ديوان الخدمة المدنية.
على أن يكون طلب التوظيف مكتملاً ومرسلاً بشكل
نهائي، متضمناً كافة الوثائق المطلوبة، وخلافاً لذلك لن يتم إدراج طلب التوظيف على
الكشف التنافسي للعام 2024.
علما أن ذلك وفقا لأحكام المادة (8) من تعليمات
استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها للسنوات
(2022-2027)، واستعداداً لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.
وجاء الإعلان لغايات الاستعداد لإصدار الكشف
التنافسي الأساسي لعام 2024.
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