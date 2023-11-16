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قبل توقفه.. الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف

11/16/2023 5:09:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن ديوان الخدمة المدنية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة (المقدمة لأول مرة) من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية، نهاية يوم الخميس الموافق 30/11/2023، إذ سيتوقف ديوان الخدمة المدنية.

على أن يكون طلب التوظيف مكتملاً ومرسلاً بشكل نهائي، متضمناً كافة الوثائق المطلوبة، وخلافاً لذلك لن يتم إدراج طلب التوظيف على الكشف التنافسي للعام 2024.

علما أن ذلك وفقا لأحكام المادة (8) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها للسنوات (2022-2027)، واستعداداً لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.

وجاء الإعلان لغايات الاستعداد لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.

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