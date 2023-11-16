ولي العهد يثني على جهود طواقم طائرتي سلاح الجو خلال إنزال المساعدات في غزة

ولي العهد يثني على جهود طواقم طائرتي سلاح الجو خلال إنزال المساعدات في غزة
التاريخ
11/16/2023 5:09:10 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدى زيارته سلاح الجو الملكي، على الجهود الكبيرة لطواقم طائرتي سلاح الجو خلال الإنزال الجوي للمساعدات الطبية إلى موقع المستشفى الميداني الأردني في غزة، لتمكينه من مواصلة تقديم خدماته للأشقاء الفلسطينيين هناك.
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