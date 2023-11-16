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السفير العضايلة يزور أطفال غزيين سيتم نقلهم إلى المملكة

11/16/2023 5:09:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




زار السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، عدداً من الأطفال الفلسطينيين المصابين بالسرطان، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزّة إلى مصر لنقلهم إلى المملكة بهدف توفير العلاج اللازم لهم في مركز الحسين للسرطان، في إطار الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين والذي يأتي بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

واطلع العضايلة، خلال زيارته لمستشفى (57357) في القاهرة والمتخصص في معالجة مرضى السرطان، على الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال، البالغ عددهم 12 طفلاً كدفعة أولى من ضمن مجموعة من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان، والذين أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استعداد الأردن لاستقبالهم وتأمين الرعاية الطبية والعلاج لهم.

واطمأن على أوضاعهم ومستوى الخدمات المتقدمة التي يوفرها لهم المستشفى بكوادره المتميزة، ناقلاً لهم ولذويهم حرص وتأكيد الأردن تقديم كل ما يمكن من المساعدة الطبية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، خصوصاً في ظل ما يعانونه من اعتداء إسرائيلي غاشم ومدان لم تسلمه من حتى المستشفيات والمرضى.

من جانبه عرض مدير عام المستشفى الاستاذ الدكتور شريف أبو النجا للإجراءات الطبية التي خضع لها الأطفال منذ وصولهم، ومتابعة متطلبات كل حالة وصولاً إلى الاستقرار الطبي الذي وصولوا إليه وبما يسهل نقلهم إلى الأردن، معرباً عن استعداده وكوادر المستشفى المشرفين على الحالات التنسيق والتعاون مع مركز الحسين للسرطان لمتابعة البرتوكول العلاجي لهؤلاء الأطفال.

وخلال لقائه بوزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، الذي كان يزور المستشفى، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر في الجانب الصحي والإنساني، والتنسيق المستمر مع الحكومة الأردنية في سبيل تسهيل مهمة نقل هذه الفئة من الأطفال الغزيين وتوفير كامل الرعاية لهم منذ دخولهم مصر وحتى مغادرتهم إلى الأردن لاستكمال العلاج في مركز الحسين للسرطان، مثمناً دور إدارة مستشفى (57357) كوادرها الطبية والإدارية في تقديم خدمات طبية ورعائية لهؤلاء الأطفال.

وأشار، بحضور القنصل الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة السكرتير الثاني عبير وريكات، إلى التنسيق الجاري مع سفارة دولة فلسطين في مصر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات المعنية في الأردن لتسهيل مهمة نقل هؤلاء الأطفال، وما يتطلبه ذلك من إصدار الوثائق اللازمة لهم لمغادرة مصر ودخول المملكة.

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