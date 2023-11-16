الصفدي: لن تستطيع إسرائيل الادعاء بوجود نفق تحت المستشفى العسكري الميداني

-كان هنالك قصف في منطقة قريبة من المستشفى الأردني في غزة، وجُرح عدد من الفلسطينيين فقام أقرباؤهم بنقلهم باتجاه مدخل طوارئ المستشفى، وحينما ذهبت طواقمنا لاستقبالهم تعرضوا للإصابة هناك.

-نتيجة لما حصل وقعت 7 إصابات من كوادر المستشفى الأردني الميداني، وهي طفيفة ومستقرة.

-سنقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة.

- سنقرر خطواتنا اللازمة بناء على نتائج التحقيق الذي تجريه القوات المسلحة الأردنية.

-ما حصل هو امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفي إطار قصف المستشفيات الذي رأيناه يتصاعد في المستشفيات.

-ليست المرة الأولى التي يروي دوم نشامى قوات المسلحة تراب فلسطين، الأردن قدم شهداء في الماضي، وها هو يروي اليوم ثرى غزة.

-المستشفى الميداني باق وسيستمر في عمله وفي تقديم كل ما يستطيع به من أجل أهلنا في غزة بناء على توجيهات مباشرة وواضحة من جلالة الملك.

-جلالة الملك وجه فوراً ليس بالإبقاء على المستشفى وحسب، بل بتزويده بكل ما يحتاجه عبر كل الوسائل.

-ما جرى لن يثنينا في تقديم كل ما نستطيع به لأهلنا في غزة، ونشامى القوات المسلحة مستمرون في عملهم ولن يثنيهم هذا الهجوم عن مهمتهم النبيلة.

-لن تستطيع إسرائيل أن تدعي أن هنالك نفقاً تحت المستشفى العسكري الميداني.

-القانون الدولي يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الحماية للمستشفيات، وبعدم إعاقة عملها وتوفير الحماية للعاملين بها.

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع.

و أكد الصفدي : "إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل ..." وهو "جريمة حرب جاءت في إطار قصف المستشفيات الذي يتصاعد في غزة خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن: "نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".

وقال الصفدي، إن الأردن سيقرر الخطوات المقبلة استنادا إلى نتائج تحقيق القوات المسلحة، موضحا أن تحقيقا شاملا "سيعمل على معرفة كل الظروف التي جرى فيها هذا القصف، لماذا جرى، كيف جرى، والسلاح الذي استخدم وما هي أسباب الإصابات التي تعرض لها أبناؤنا".

لكنه أشار إلى أن الأردن يدين القصف؛ لأن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني ووفق اتفاقيات جنيف "ملزمة ليس فقط بتأمين الحماية للمستشفى، ولكن أيضا بعدم إعاقة المستشفى على القيام بمهامه".

الصفدي أشار إلى أن إسرائيل "لا تستطيع أن تدعي بأن هنالك نفقا تحت المستشفى الميداني العسكري"، بالتالي "موقفنا سيكون كما هو دائما واضح مباشر في التصدي لهذه الجريمة، وعندما تأتينا نتائج التحقيق من القوات المسلحة سنتخذ الخطوات القانونية اللازمة".

وكرر الصفدي أن إسرائيل تخرق القانون الدولي، وترتكب جرائم حرب، وتحرم الأطفال الرضع الفلسطينيين من حواضنهم التي تبقيهم على قيد الحياة.

وجدد التأكيد على أن الأردن يقوم بجهود دبلوماسية غير منقطعة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل حشد الموقف الدولي اللازم، والتأثير بالرأي العالمي حتى يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الهمجي الذي لن ينتج إلا المزيد من القتل والدمار.

وأشار إلى عمل على مدار الساعة من أجل أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يلزم إسرائيل بوقف هذه الحرب.

وقال، إن المملكة "لن تقبل أي تبرير؛ فالقانون الدولي يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية للمستشفيات، وبعدم إعاقة عملها، وبتوفير الحماية للعاملين فيها".

وذكر الصفدي بأن هذه "ليست المرة الأولى التي يروي دم نشامى القوات المسلحة الأردنيين تراب فلسطين وثرى فلسطين، فالأردن قدم شهداء من أجل فلسطين في الماضي، وها هو الدم الأردني أيضا يروي ثرى غزة في هذه المرحلة".

وقال، إن ذلك "لن يثنينا عن الاستمرار في تقديم كل ما نستطيعه لأهلنا في غزة".

وتحدث الصفدي عن "قصف في منطقة قريبة من المستشفى الأردني في غزة، وجرح عدد من الفلسطينيين فقام أقرباؤهم بنقلهم باتجاه مدخل طوارئ المستشفى، وحينما ذهبت طواقمنا لاستقبالهم تعرضوا للإصابة هناك". وإثر ذلك أصيب 7 من كوادر المستشفى الأردني الميداني.-(المملكة)