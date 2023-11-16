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العسكرة والعدوانية.. هل يتمكن الاحتلال من الحصول على الأمن والاستقرار؟

11/16/2023 5:09:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات وزايد الدخيل






حملت مقالة جلالة الملك عبدالله الثاني المنشورة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس، العديد من الرسائل، التي انطوت على أن عقدة الحلول الأمنية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ 75 عاما، وتبدت في وحشية هذا المحتل في حربه الأخيرة على قطاع غزة، لن تحقق له أحلامه في بسط سيطرته على الأرض الفلسطينية، ولن تمنحه ما يصبو له من سلام داخلي، واستقرار في المنطقة.
وفي تحذير واضح، أوضح جلالة الملك للكيان وللعالم، بأن الاستناد على آلة الحرب والعسكرة التي ينتهجها في قطاع غزة والضفة، لن تضمن سلامته، إذا لم ينل الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وانه لا حل في هذه المنطقة، الا بإنهاء دوامة القتل والتدمير المتكررة في القطاع.
وتجلت رؤية جلالته، حين وجه نداء الى عقلاء العالم، من القادة والسياسيين، القادرين على التأثير في وضع حد لهذا النزيف الدامي في القطاع، والخروج من حالة السكون الى حالة الفعل، لإنهاء المحرقة التي تعيشها غزة اليوم.
وفي هذا النطاق، فإننا أمام حالة إنكار تتفاقم في كل لحظة، يعيشها الاحتلال، ظنا منه بأنه بجرائمه يحقق الأمن لكينونته الهشة، بتصعيده لحربه الدامية على القطاع، مستهدفا الأطفال والمشافي والمنازل والمساجد والكنائس وخزانات المياه والمخابز والأسواق، وحتى حظائر الحيوانات.
وهذا الإنكار الذي رآه جلالته بوضوح، قبل أن تتبدى دمويته في الحرب على غزة، يكشف أن هذه الحرب المستعرة، تحمل في بنيتها عوامل قصور وضعف الكيان، وبنيته ككينونة، بعد أن هشم واجهته الهشة التي كانت تتسلح بأشكال متخلفة من الزعم بالديمقراطية والحرية والحقوق، لكن عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول الماضي (أكتوبر)، وصدمتها بأن القوة ادعاءاته بأنه متحضر وديمقراطي، كشفت عن أنيابها بعد أن أكدت له "طوفان الأقصى" أن العسكرة التي تتخفى تحت جلد قادته وأفراده، ليست حلا لخداع العالم، والاسترخاء في غيابة الإنكار، بأن العسكرة لا تحقق القوة، والخداع لا يمكنه الاستمرار في بطولاته المزيفة.
نعم، الاحتلال قبل 7 أكتوبر بـ75 عاما كان مأزوما، وكانت دائما تتفاوت مأزوميته، لكنها لم تهبط عن المستوى الذي يبقيه في حالة من الترقب والحذر والخوف والقلق الوجودي.
وحينما وصلت مأزوميته إلى ذروتها، كشف عن وحشيته التي كانت تظهر في الحروب السابقة التي خاضها مع العرب والفلسطينيين، لكن هذه المرة، فإن ما يعتمل في داخله الاجتماعي من انقسامات، وما يجري في مطاراته من هجرات معاكسة، كشفت عن مشاعره المدمرة منذ العام 1948 وأضحت أكثر وضوحا مما كان يعتقد، ذاك أنه بات في ظل حكومات متطرفة، وغير مستقرة، بلا استقرار وبلا أمن وبلا ازدهار، يمكنه من البقاء، وفي ذلك مراكمة لعوامل الانهيار الداخلي في بنية وجوده الأساسية.
مراقبون يرون أن ما وصله الكيان من هشاشة، برغم قوته العسكرية الضارية، هو بسبب هذه الضراوة التي يعتقد بأنها حامية أسوار قلعته، ولأن عقلية القلعة وفق توصيفات سابقة لجلالة الملك، هي من يحكم هذا الكيان، فإن استمرار النهج الحربي والحلول العسكرية ستضعه في فوهة انعدام الأمن، أمام ما يعانيه مجتمعه من آثار سلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسارع تدهور بنيته الاقتصادية، نتيجة للنفقات العسكرية الضخمة، وتضعضع بنيته الاجتماعية، إذ ترتفع حدة التوترات والانقسامات في مجتمعه.
المراقبون والخبراء، بينوا لـ"الغد"، أن "الاحتلال لم يستمع للمقاربات التي قدمها جلالة الملك في محافل دولية عدة، بل آثر الذهاب باتجاه الحلول الأمنية في ظل غياب الحل السياسي"، ولكن نتائج هذه الحلول "ليست دائمة، بل أثبتت بأنه كيان لا يحمل أي نية لتحقيق السلام في فلسطين".
المحلل السياسي والعسكري د. عمر الرداد، أكد أن رؤية جلالة الملك حول السلام في المنطقة "طرح في الأمم المتحدة سابقاً، وفي خطابه الذي أدلى به قبيل عملية طوفان الأقصى، وحتى في إطار التصعيد بمناطق الضفة الغربية، وبعد وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الحكم واتخاذه العديد من الإجراءات الأمنية".
وبين الرداد أن "الإجراءات الأمنية، تمثلت بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وهدم منازل المتهمين بممارسة أي نشاط ضد الاحتلال، بالإضافة إلى قرارات توسيع المستوطنات في مناطق الضفة الغربية".
ولفت الى أن "مقاربة جلالة الملك، وكل تلك الإجراءات، ستؤدي إلى الانفجار على صعيد الشارع الفلسطيني والمقاومة، عاجلا أم آجلا".
ولكن، "إسرائيل لم تستمع لهذه المقاربات، بل ذهبت إلى حلول أمنية في ظل غياب حل سياسي يقبله الفلسطينيون، كما أنها لا تريد التقيد بما اتفق عليه، سواء في اتفاقية أوسلو، أو في اتفاقيات أخرى مرتبطة بالدولة الفلسطينية".
وأشار الرداد الى أن الاحتلال "ما يزال يعتمد حتى اللحظة وفي غزة، كما قال جلالة الملك، على الحلول الأمنية التي تستطيع أن تحقق من خلالها بعض النتائج الآنية، لكنها تفتقد للديمومة".
وأوضح بأن الاحتلال "يستطيع هدم بناية أو مستشفى، وأن يقتل بعض المقاومين سواء بالضفة، أو في القطاع، لكن ذلك الأمر لن يديم السلام لكيانه".
ودلل الرداد على رؤيته بأن "الحرب التي تجري بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال حاليا هي الخامسة، وهذا دليل وإثبات على أنه في حال عدم وجود حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، سنشهد مزيدا من الحروب في الأعوام المقبلة".
وأضاف أن "جلالة الملك أكد ووضح المرة تلو الأخرى، أن هذا الصراع ليس وليد اللحظة.. هذه محطة ويجب أن يتم التوصل إلى سلام".
وأكد الرداد أن "هذه القضية مضى عليها 75 عاماً، استخدم الاحتلال فيها عناوين وتكتيكات، ورؤية واستراتيجيات أمنية لحلها، لكن بالتهجير والقتل، ومع كل جيل ينتهي، يخرج جيل جديد من الفلسطينيين يقاوم ويرفض ما يطرح من حلول وهمية، ومع كل بناية فلسطينية تهدم، تبنى واحدة حديثة لاحقا".
لذلك، يقول الرداد "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل وشامل، سنبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة من العنف، ومن الحروب في المنطقة بين الجانبين المحتلين والفلسطينيين".
ولعل الأخطر من ذلك برأيه "احتمالات توسع هذه الحرب إقليميا، فنحن نشهد حاليا ما يجري من اشتباكات بين حزب الله في لبنان والكيان المحتل في شمال فلسطين المحتلة، كذلك ما تقوم به القوات المقاتلة في اليمن، وفي الجولان، وما يتدحرج في العالم من غليان المجتمع الدولي الرافض لوحشية الاحتلال وجرائمه في القطاع، الى جانب ما يجري من تحولات في عواصم العالم، من رفض للجرائم الهمجية التي يرتكبها الاحتلال في غزة".
ومن وجهة نظر الخبير العسكري والإستراتيجي د. محمود ارديسات، فإن "النهج الهمجي الذي يقوده الاحتلال يهدف إلى تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبقية القوى المقاومة في غزة، وهذا هدف بعيد المنال، كونه غير قابل للتحقيق عسكرياً، ولن يجلب معه الأمن للمحتل أبدا".
واستند ارديسات في رأيه، على أن "القطاع مكتظ بالسكان، مع وجود المقاومة، لذلك من الصعب القضاء على مقاتلي المقاومة بهذه الشراسة، فهم يدافعون عن أرضهم".
وبين أن "ما يقوم به المحتل من تدمير منهجي لمدينة غزة، ويعتقد بأنه يساعده في تحقيق أهدافه، لكن عسكريا، فإننا نراه غير قادر على تحقيق الكثير بشأن المقاومة".
وأكد أن "كل ما يجري في غزة، لن يحقق الأمن المستقبلي للاحتلال، لأن الفلسطينيين والعرب لن ينسوا ما ارتكبه الكيان من جرائم في القطاع، وهذا مؤشر واضح على انه حفر عدة قبور له، بجرائمه تلك".
وشدد على أن "الاحتلال سيفشل في تأمين أفراده بعد هذا الدمار الذي أحدثه في غزة، ما يدلل لكل فلسطيني وعربي، بأن ليس لديه أي نية بتحقيق أي سلام، بل هو كيان احتلالي همجي يقتدي بالنازية في وحشيته".
الخبير العسكري هشام خريسات، أكد أن "نهج المملكة منذ تأسيسها ولغاية الآن، يستند على حل الدولتين"، مبينا أن "جلالة الملك يجد أنه في كل عام تنشب حرب جديدة في غزة، ومغامرة عسكرية احتلالية، تودي بأرواح العديد من الغزيين، لذلك فإن الحل الوحيد لإنهاء هذا التوحش الاحتلالي، يتبلور في الاتفاق على حل الدولتين".
ولكن، وفق خريسات، فإن "الاحتلال لكونه دولة عسكرية متفوقة، غير معني بما تكبده من خسائر اقتصادية في الحرب، في ظل ما يتلقاه من دعم الولايات المتحدة الأميركية له والتي لن تجبره على القبول بحل الدولتين".
ومع "انتفاء وجود أي هيئة أممية، أو مجلس أمن، يجبر الاحتلال على إيقاف الحرب، لن يمكنه الوصول لنتيجة تفضي بإنهاء الصراع"، بحسبه.
ولفت الى أن "النهج التدميري الذي يتبعه الاحتلال، لن يسمح بعودة أي مواطن فلسطيني خرج من غزة، بل سيلجأ لما يسمى بالهجرة الصامتة، تلك التي تقوم على ترحيلهم الى سيناء في مصر، ولكن دون الإعلان صراحة عن ذلك".
وبحسبه، فإن "جلالة الملك ما يزال يشدد على مسألة حل الدولتين، لأنه من دون وجود دولة فلسطين، فإن دوامة العنف لن تتوقف، وأن الجيل الجديد الذي خرج الآن في غزة بعد 75 عاما، يتسم بالصلابة والعناد في انتزاع حقوقه في وطنه".
من زاوية نظر أخرى، يفصح المحلل الأمني د. بشير الدعجة، أنه في ظل استمرار النهج الحربي والحلول العسكرية للاحتلال الصهيوني، فإنه يعمي بصره وبصيرته عن أن الأمن لا يأتي من دون تكلفة باهظة، والأمر بات واضحا في حربه على غزة، فها هو يعاني من آثار سلبية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إذ أن بنيته الاقتصادية، تتسارع في تدهورها نتيجة النفقات العسكرية الضخمة التي يهدرها على حربه، ما ينعكس أيضا على أفراده، فيرفع حالة التوتر والانقسام في بنيته الاجتماعية.
ويرى الدعجة، بأن الحل العسكري والأمني لن يحقق الأمن للاحتلال، بل سيرتب عليه آثارا عديدة، أبرزها الأزمة السياسية الداخلية، والخارجية، إذ يظهر حاليا أن علاقاته الدولية في تأزم متنام، ما سيجعله كيانا معزولا مع استمرار ارتكابه للمجازر بحق الفلسطينيين، وهذا بالتالي سيعقد جهود أي تسوية سيتوسلها قريبا، وبصورة أخرى، سيجد نفسه في دوامة دورة جديدة من العنف والردع، وسيعرض أي فرصة للحوار أو الحلول السلمية للتهديدات الأمنية.
وأضاف، إن "الحل العسكري، قد يكون ثمنه باهظا، يتجلى في تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية لكيانه، وتعطيل السبل السياسية لتحقيق الاستقرار والأمان لأفراده، إذ سيعاني من تداول اقتصادي متقلب نتيجة لاستمراره في إنتاج الحروب على غزة، وستتسبب هذه الصراعات في تقلبات سوق الأسهم وتراجع الاستثمار، وترفعه من وتيرة النزاع أيضا من تكاليف إعادة الإعمار المتكررة، ما سيضغط على الموارد المالية.
وعلى الصعيدين الاجتماعي والنفسي، يقول الدعجة إن مجتمع الكيان، يعيش في كهف التوتر المستمر والقلق النفسي، نتيجة للتهديدات الأمنية المستمرة، ما يؤثر على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية، كما سيؤدي النزاع لتزايد حالات التشرد وتهجير أفراده في المناطق المتأثرة، ما يخلق أوضاعا إنسانية صعبة، ويفاقم الإجهاد والقلق بينهم، وارتفاع منسوب حالات الاكتئاب والقلق النفسي، وتزايد حجم التوترات الاجتماعية والانقسامات الداخلية.
وبحسب الدعجة، فإن تأثيرات الحرب المستمرة على غزة، ستتسبب في عدم استقرار اقتصاد الكيان، إذ تتسارع نفقات الدفاع والأمان لديه، ما يضغط على ميزانياته، ويؤثر سلبا على الاستثمار والنمو، كما أن استمرار النهج الحربي سيفاقم تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجعل السبل السلمية والحوار الدبلوماسي، أمرا ضروريا للتصدي للتحديات الأمنية بشكل فعال في المستقبل.
المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، بين أن الحل العسكري والأمني الذي تنفذه قوات الكيان الغاصب، في حربه الوحشية على غزة، لن يتحقق لأفراده، بل ستترتب عليه إثر ذلك، آثار سياسية واقتصادية واجتماعية مدمرة لكينونته الهشة أساسا، برغم محاولته ترقيعها مؤخرا بحكومة طوارئ، إلا أن مثل هذا التحرك لن يحقق فيه رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو، أي أمن أو أمان واستقرار في المنطقة العربية، وتحديدا مع الجانب الفلسطيني.
واعتبر بأن الحل، يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات، لإنهاء هذا الصراع، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن.
وأضاف، سياسيا يواجه نتنياهو انتقادات وهجوما واسعا في الكيان، منذ عملية طوفان الأقصى، بل وتتهمه دوائر سياسية عديدة في داخله بالفشل الأمني والسياسي الذريعين، لذا فإن بوادر تغير ملامح نظامه السياسي بعد حكومة نتنياهو، بدأت تتوضح، برغم ما يشوبها من غموض، كما أن المعارضة، تجد أن غرق المتطرف نتنياهو في الوحل، فرصة ذهبية لمحاولة ترويج أفكار تحاول الاقتراب من حل الدولتين، ويبدو ذلك مقبولا عند قوى إقليمية ودولية، لا ترغب بأن تجر المنطقة لحرب إقليمية.
اقتصاديا، يرى الحجاحجة بأن الحرب الدائرة الآن في القطاع، أدت لركل اقتصاد الكيان، الذي تضرر بشكل كبير منذ اندلاعها، بخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، إذ جرى إغلاق حقل تمار للغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء فيه، بالإضافة لما وقع من تداعيات خارجية، متمثلة بارتفاع الأسعار وتراجع صادراته من الغاز، وتضعضع قطاعه السياحي، بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، فهذا القطاع تعمل فيه نسبة كبيرة من القوى العاملة، كما ألغيت نسبة كبيرة من رحلات طيرانه وتعاقداته السياحية.
وأضاف الحجاحجة، لم يعتد الكيان على مصطلح النزوح، فهذا لصيق بالفلسطينيين والعرب في الأماكن التي تطالها اعتداءاته، ولكن بعد 7 أكتوبر بات أفراد الكيان ينزحون أيضا، لذا فإن الحل العسكري والأمني لن يحقق لهم الأمن أكان في الضفة أو في القطاع".
وقال الحجاحجة، إن دخول الكيان إلى دائرة النزوح وسقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على رأس تل أبيب، ولجوء ساكنيها للملاجئ، يشير إلى زيف مقولة الأمن والاستقرار التي تبجح بها في سنوات مضت، ويبدو أنها لن تعود، وهذا يعطي انطباعا له بما قد يحصل مستقبلا، فضلا عن تزايد ظاهرة الهجرة العكسية التي تؤشر أيضا لانكسار أسباب الاستقرار المبنية على الأمن، فبالنسبة للكثيرين، لم يعد الكيان آمنا ولا تتوافر فيه أي عناصر للاستقرار أو الأمان، ومبررات بقائه ومستقبله غير متاحة، إذ تنهشها نظريته الأمنية.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، بين أن مجتمع الكيان، سيعاني كثيرا بسبب الحروب، وسيتحول للعسكرة، بمعنى أن المؤسسة العسكرية هي من ستسيطر عليه، وهذا سيبعده كثيرا عن الحياة المدنية، فيصبح المجتمع بهذا السياق أمنيا بامتياز، ما سيقضم الحريات والديمقراطية التي يتبجح بأنه بطلها في المنطقة.
وأضاف، أن هذا النهج قد يؤدي إلى آثار عميقة وسلبية، وانزوائه في زوايا عدم الثقة والخوف وانعدام الحوار، وهذه ستشكل عوامل ضعف مجتمعه، فالأمن والعسكرة، ليستا كافيتين لتحقيق الأمن، لأن الأمن له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ناهيك عما يربطه بدول الجوار.
وبين شنيكات، في التاريخ فإن الدول التي تنتهج الأمن لتحقيق أهدافها، لطالما عانت في النهاية من هشاشة تركيبتها على كل الصعد، ما يعرض بنيتها سلسلة من الانهيارات التي تتبدى في صراعات داخلية، وانهيارات اقتصادية، وعدم يقين بجدوى الدولة، ما يؤدي إلى نهاية مدمّرة لها.

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