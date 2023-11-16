الميداني الأردني باق رغم الدم

- استهداف المستشفى يؤكد أنه أحد عوامل صمود الغزيين ومحاولة لوقف خدماته

- بتوجيهات ملكية المستشفى سيستمر بتقديم كل ما يستطيعه

- 7 إصابات بكادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

- إدانات عربية واعتبار الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون الدولي

- المستشفى يقع ضمن أهداف المحتل لإنهاء مرتكزات الحياة

- لن يستطيع الاحتلال الادعاء بوجود أنفاق تحت المستشفى

- ليست المرة الأولى التي يروي فيها دم النشامى تراب فلسطين

- النواب: استهداف الكيان الغاصب للمستشفى لن يثني النشامى

بعد إصرار الأردن على إدامة عمل مستشفاه الميداني في غزة من خلال الإنزالات الجوية للمواد الطبية والمواد اللازمة لإدامة عمل المستشفى بإصرار وعزيمة دعما لصمود الغزيين، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتداء على المستشفى أمس بهدف دفع الأردن لوقف خدماته الصحية المقدمة للأشقاء في غزة.

المستشفى الميداني الأردني باق شوكة في وجه المحتل رغم الدم الذي أساله، وهذه ليست المرة الأولى التي يروي دم نشامى القوات المسلحة الأردنيين تراب فلسطين.

الاستهداف الذي وقع أمس لمحيط المستشفى الميداني الأردني، وأصيب فيه 7 من كوادر المستشفى، يأتي ضمن سلسلة محاولات إنهاء مرتكزات الحياة في غزة وإجهاض صمود الغزيين بوجه آلة القتل الصهيونية.

قصف المستشفى جاء بعد ساعات فقط فصلتنا عن إشاعات استخدام المستشفى الميداني الأردني كمركز تجسس على المقاومة، ما يدحض هذه الافتراءات ويؤكد أن الميداني الأردني يقع ضمن أهداف المحتل الصهيوني الذي ضرب قبله مستشفيات المعمداني والرنتيسي ومجمع الشفاء الطبي.

الاعتداء السافر على كوادر المستشفى أمس يؤكد بلا أدنى شك أن "الميداني الأردني" يشكل أحد عوامل الصمود للأشقاء في غزة لما يقدمه من علاج وإسعافات للمصابين جراء العدوان الوحشي الذي تستمر بتنفيذه قوات جيش الاحتلال.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة باق، وسيستمر بعمله وتقديم كل ما يستطيعه لأهلنا في غزة بناء على توجيهات مباشرة وواضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الصفدي إن هذه ليست المرة الأولى التي يروي دم نشامى القوات المسلحة الأردنيين تراب فلسطين وثرى فلسطين.

وأشار إلى أن الأردن قدم شهداء من أجل فلسطين في الماضي، مضيفا "ها هو الدم الأردني أيضا يروي ثرى غزة في هذه المرحلة، هذا لن يثنينا عن الاستمرار في تقديم كل ما نستطيعه لأهلنا في غزة، والمستشفى كما قلت مستمر في تقديم خدماته".

وبين الصفدي أن الاحتلال الاسرائيلي لن يستطيع الادعاء بوجود أنفاق تحت المستشفى.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي، ونقلهم مواطنون فلسطينيون إلى قسم الطوارئ.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلالها قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وقال إن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.

وقال القضاة إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة-الجيش العربي لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء.

ودان القضاة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وضد جميع المستشفيات الفلسطينية، ما يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويوقفها.

وشدد الناطق الرسمي على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية وعدم اتخاذ أي إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.

بدوره، أكد مجلس النواب، أن قيام قوات الكيان الغاصب بعمليات قرب المستشفى الميداني الأردني، لن تثني نشامى وكوادر المستشفى عن استمرار عملهم في واجب الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة.

وحمّل المجلس في بيان صادر عنه مساء أمس الكيان المحتل مسؤولية وسلامة المستشفى وكوادره، مشددا على أن استهداف المستشفيات ما هو إلا واحدة من جرائم المحتل والتي تستوجب التحقيق الفوري لوضع حد لهذه الوحشية التي تبرهن يوما بعد يوم إرهاب دولة الاحتلال ونهجها المتطرف والتي لا تؤمن إلا بلغة الدم والدمار.

وطالب مجلس النواب الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بوجه هذه الانتهاكات الخطيرة، بعد أن يفرغ نشامى قواتنا المسلحة من إجراء التحقيقات حيال ما حصل بمحيط المستشفى.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أعلن أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، وقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.

إلى ذلك، دانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قيام قوات الاحتلال بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.

واعتبرت قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، انتهاكاً سافراً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.

بدورها دانت دولة قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة استهداف المستشفيات والأعيان المدنية.

وعبرت عن تضامنها مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات سياسية وقانونية للتعامل مع هذه الجريمة الوحشية.

كما دانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بشدة قصف المستشفى الميداني الأردني، ما عرض حياة العديد من المرضى ومرافقيهم للخطر.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات القانونية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة.