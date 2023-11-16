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فلسطين النيابية: ضرورة تحسين البنية التحتية والواقع المعيشي للغزيين

11/16/2023 5:09:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، أهمية الدور الأردني بدعم القضية الفلسطينية عبر الإعمار وتحسين البنية التحتية والواقع المعيشي للسكان هناك.
واطلع خلال لقاء اللجنة أمس، باللجنة العليا للإعمار والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين على مشاريعهما وخططهما لإعادة الإعمار في غزة بعد العدوان.
وأشاد خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة العليا للإعمار نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، وعضو اللجنة العليا نقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية زهير العمري، وأعضاء في اللجنة العليا للإعمار نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، ود. معروف الغنانيم، وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العربية م. بدر ناصر، بالدور الذي تقوم به الهيئة واللجنة ونشاطاتهم الإنسانية لدعم الأهل في فلسطين وحملات جمع التبرعات المالية لمساعدة الأهل في القطاع.
وأشار العجارمة، للموقف الأردني الداعم والثابت لنصرة القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، دون كلل أو ملل عبر تبني القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية كافة، مشيداً بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب منذ بدء الحرب لوقف العدوان الغاشم على غزة.
وأكد ضرورة العمل بعد انتهاء العدوان على رفع الأنقاض، إضافة إلى إيواء النازحين الذين هدمت بيوتهم ونزحوا داخل القطاع، وإعادة فتح شبكة الطرق والنقل وتشغيل المراكز الصحية.
بدوره، أكد الزعبي دور الأردن ومواقفه بقيادة جلالة الملك وانسجامها مع الموقف الشعبي في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الهيئة، تمكنت من تنفيذ مشاريع بعضها قيد التنفيذ بقيمة 80 مليون دولار، منها إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في القطاع، وشملت ترميم وتأهيل مساكن وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومساجد وآبار مياه ومحطات تحلية وشبكات مياه وصرف صحي وطرق وغيرها من الخدمات.
وأكد أن اللجنة ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء وصيانة آبار المياه وصيانة المخابز، إضافة لتركيب خلايا الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار إلى أنه من أولويات عمل اللجنة، المساهمة بتوفير الإيواء للنازحين الذين وصل عددهم قرابة 1.5 مليون، عبر توفير الخيم والكرفانات لحين ترميم وتأهيل ما يمكن إصلاحه، وإعادة بناء المجمعات السكنية التي تعرضت للهدم والتدمير الكامل، إضافة إلى إزالة الأنقاض وفتح الطرق.
من جهته، أشار العمري لدور مجلس النواب و"فلسطين النيابية" بدعم القضية الفلسطينية من خلال نشاطاتها واهتمامها المستمر.
وبيّن دور الأردن في إعادة إعمار غزة، من خلال الدعم المستمر واللامحدود من قبل الشعب الأردني.
من جانبه، أشار الخضيري لحجم الدمار والخراب الذي أصاب قطاع غزة، والجرائم التي نفذها العدو الإسرائيلي غير المسبوقة.
وقال إن ما تقوم به اللجنة العليا للإعمار يشكل جزءا من الدور الأردني بدعم الصمود في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة عبارة عن خلية عمل مستمرة ودائمة لتقديم كل ما يلزم للأهل في فلسطين.
وأشار مسعد، لحجم التعاون بين النقابة ومجلس النواب في خدمة الأهل في فلسطين، للوصول الى نتائج تحسن معيشة الشعب الفلسطيني.
ولفت الغنانيم لدور اللجنة بدعم الإعمار في فلسطين والقطاع منذ سنوات، من خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية بجهود وتبرعات من الشعب الأردني.
وبين ناصر جهود الهيئة بدعم صمود الشعب الفلسطيني.-(بترا)

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