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مستشفى الشفاء: قوات الاحتلال احتجزت نازحين واقتادتهم إلى جهة مجهولة

11/16/2023 5:09:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتجزت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عددا من النازحين خلال اقتحامها مستشفى الشفاء اليوم الأربعاء، بحسب مشرف الطوارئ في المستشفى،عمر زقوت.
وقال زقوت، إن قوات الاحتلال احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وبحسب مصادر فسلطنية، فجرت قوات الاحتلال أغلب بوابات المستشفى، وتناثرت الشظايا على المرضى والجرحى والطواقم الطبية الموجودين في المستشفى، فيما صادرت هواتف الأطباء والنازحين.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنة والكلى، في قسم الطوارئ ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنة والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

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