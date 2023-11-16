مستشفى الشفاء: قوات الاحتلال احتجزت نازحين واقتادتهم إلى جهة مجهولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتجزت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عددا من النازحين خلال اقتحامها مستشفى الشفاء اليوم الأربعاء، بحسب مشرف الطوارئ في المستشفى،عمر زقوت.
وقال زقوت، إن قوات الاحتلال احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وبحسب مصادر فسلطنية، فجرت قوات الاحتلال أغلب بوابات المستشفى، وتناثرت الشظايا على المرضى والجرحى والطواقم الطبية الموجودين في المستشفى، فيما صادرت هواتف الأطباء والنازحين.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنة والكلى، في قسم الطوارئ ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنة والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.
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