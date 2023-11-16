ابتسم ودعا لإبادتها بالنووي.. حاخام يؤيد خيار إسقاط قنبلة فوق غزة

أيّد شموئيل إلياهو، الحاخام الإسرائيلي ووالد وزير التراث، عميحاي إلياهو، تصريحات نجله بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه "خيار قابل للتطبيق"، رغم أن تصريحات نجله أثارت ردود فعل إقليمية ودولية.



وفي محاضرة أسبوعية توراتية، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تبنّى إلياهو، وهو الحاخام الأكبر لمدينة صفد المحتلة، تصريحات نجله كما تحدّى السلطات في تل أبيب أن يعاقبوه على ذلك، وفق ما نقلت صحيفة Times of Israel الإسرائيلية.

وقال الحاخام، وهو يبتسم أثناء الاستطراد في الحديث: "هناك الآن الكثير من النقاش حول ما يجب القيام به مع غزة.. ما الذي يتعين فعله؟ نسقط عليهم قنبلة نووية؟". وأضاف: "إنه خيار".



"كيفية هزيمة مملكة إسماعيل"

ونُشِرَ مقطع فيديو لذلك تحت عنوان "كيفية هزيمة مملكة إسماعيل" على منصة يوتيوب في وقت متأخر من يوم الإثنين من قِبَلِ مكتب الحاخام، حيث يستخدم بعض اليهود الأرثوذكس اسم إسماعيل المذكور في الكتاب المقدس للإشارة إلى العرب، في كثير من الأحيان بشكل مهين.



وقد أثار إلياهو (الأب)، وهو شخصية بارزة على هامش الحركة القومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل، انتقادات في السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة متنوعة من التصريحات والأحكام المتعلقة بالشريعة اليهودية، بما في ذلك تلك التي تحظر تأجير أو بيع العقارات المملوكة لليهود في مدينة صفد للعرب.



وقد تعرَّض الحاخام أيضاً للانتقاد؛ نظراً لهجومه على حركة الإصلاح ومجتمع الميم والنساء اللاتي يخدمن في الوحدات القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي، لكنه لا يزال يمثل قوة سياسية فعالة، كما علقت الولايات المتحدة تأشيرة الحاخام في العام الماضي، رداً على تصريحاته.



"قنبلة نووية على غزة"

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، كان ابنه، وهو عضو في حزب "عوتسما يهوديت"، اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يجري مقابلة إذاعية عندما سأله أحد المضيفين عما إذا كان "توقعك هو أننا سنسقط صباح الغد ما يرقى إلى قنبلة نووية على غزة بأكملها ونسويها بالأرض ونقضي على كل من هناك؟".



فأجاب إلياهو: "هذا خيار.. والخيار الآخر هو معرفة ما هو مهم بالنسبة لهم، وما يخيفهم، وما يردعهم... إنهم لا يخافون من الموت"، وبدا أيضاً أنه يدافع عن العقاب الجماعي لسكان غزة، قائلاً إنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".



وحاول الوزير في وقت لاحق التراجع عن تأكيده، فغرَّد قائلاً: "من الواضح لجميع العقلاء أن التصريح حول القنبلة النووية مجازي".



ورداً على دعوات لإقالة إلياهو، قام نتنياهو بدلاً من ذلك بتعليق حضوره اجتماعات مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، رغم أنه واصل المشاركة في التصويتات الهاتفية التي تجريها الحكومة، والتي نادراً ما تجتمع شخصياً منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سعى في البداية إلى إقالة إلياهو، لكنه تراجع بعد أن قال بن غفير إنه لن يوافق على هذه الخطوة.



سلسلة من الفضائح

ورغم سلسلة من الفضائح والدعوات لإقالته على مر السنين، ظل شموئيل إلياهو، الحاخام الرئيسي في صفد منذ أواخر الثمانينيات، رغم فشله مرتين في انتخابه رئيساً للحاخام السفارديم في إسرائيل، وهو المنصب الذي شغله والده من عام 1983 إلى عام 1996.



وفي عام 2020، أمرت محكمة العدل العليا باتخاذ إجراءات تأديبية ضد شموئيل إلياهو لإدلائه بسلسلة من التعليقات المسيئة واتخاذه مواقف سياسية "صريحة" محظورة عليه بسبب منصبه كموظف حكومي.



وفي عام 2007، كتب الحاخام الأكبر السابق مردخاي إلياهو (جد وزير التراث) رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت يقول فيها إنه يجب اعتبار جميع سكان غزة مذنبين بارتكاب الهجمات الصاروخية، وقال شموئيل إلياهو إن والده يفضل القصف الشامل لغزة بدلاً من المخاطرة بحياة الجنود.



فُسِّرَت الكثير من تعليقات شموئيل إلياهو السابقة على أنها تدعم أو تحرض على العنف ضد العرب، وفي عام 2011، دعا النائب العام آنذاك يهودا وينشتاين إلى إجراء تحقيق جنائي في تصريحات إلياهو بتهمة التحريض، ولكن بحلول عام 2012، أوقفت وزارة العدل، التي كان يرأسها آنذاك يعقوب نيمان، جميع الإجراءات بحجة عدم كفاية الأدلة. -عربي بوست