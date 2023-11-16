الاحتلال يقصف مسجدا بحي الصبرة جنوب غزة
التاريخ
11/16/2023 5:09:05 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام بأن جيش الاحتلال قصفا مسجدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأكدت استشهاد عدة أشخاص في قصف المسجد.
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