Thursday, 16 November 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي ويبقي على حصاره

11/16/2023 5:09:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، وفق المراسل الصحفي المحاصر داخل مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مباني المستشفى وساحاته كافة، فيما ما زالت تحاصره بالدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.
وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت مبنيي الجراحة الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقاموا بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام، مبينة أن عمليات الاقتحام لأقسام المستشفى كانت تتم بالتدرج، كما أن جيش الاحتلال فجّر أبوابا داخلية بين الأقسام، وطلب من جميع المتواجدين في المجمع الطبي التجمع بوسط ساحته الشرقية.
وأضافت الوكالة، أن دبابات الاحتلال مازالت تتمركز في محيط المجمع، وقصفت بعدد من القذائف مناطق قريبة منه، مشددة الحصار الخانق عليه.
--(بترا)

MENAFN16112023000072011014ID1107437406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث