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شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية

11/16/2023 5:09:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل اعلام باستشهاد شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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