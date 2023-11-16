شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية

شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية
التاريخ
11/16/2023 5:09:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل اعلام باستشهاد شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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