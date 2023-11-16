كتائب القسام: دمرنا 11 آلية وأوقعنا قتلى بجنود الاحتلال

كتائب القسام: دمرنا 11 آلية وأوقعنا قتلى بجنود الاحتلال
التاريخ
11/16/2023 5:09:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء، انها دمرت 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.
واضافت انها استهدفت حفارا عسكريا إسرائيليا شرق جحر الديك وسقوط أفراد القوة التي ترافقه بين قتيل وجريح.
واكدت انها استهدفت قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.
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