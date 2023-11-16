الحكومة ملزمة بصفقة أسرى الآن

أسرة التحرير

حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ملزمة بان تعيد المخطوفين الى الديار. هي ملزمة بذلك للمخطوفين أنفسهم، نحو 240 امراة، ورجلا، وطفلا، رضيعا، شيخا، مدنيين وجنود محتجزين منذ 40 يوما في أسر حماس. هي ملزمة بذلك لابناء عائلاتهم، الذين أصبحت حياتهم جحيما على الأرض، كابوسا لا يستيقظون منه، وهم يخرجون عن اطوارهم من شدة القلق والشوق لاعزائهم. هي ملزمة بذلك لاعضاء الجماعات الاهلية التي ينتمون اليها – جماعات أهلية كاملة تتمزق إربا، أحرقت بيوتها، خرج عالمها عليها في ذاك السبت اللعين، وابناؤها يعيشون كلاجئين في بلادهم. هي ملزمة بذلك لآلاف أبناء عائلات القتلى والجرحى، الذين دمهم على أيديها. هي ملزمة بذلك لكل مواطني إسرائيل الذين فشلت في قيادتهم.

لقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن وفاة العريف نوعا مرتسيانو، مجندة المراقبة في ناحل عوز التي اختطفت الى قطاع غزة في 7 أكتوبر. وجاء البلاغ بعد يوم من نشر منظمة حماس شريطا لها. مع بلوغ نبأ الشريط نشر الجيش الإسرائيلي بلاغا جاء فيه ان "حماس تواصل ممارسة إرهاب نفسي وتتصرف بشكل غير انساني، عبر اشرطة وصور المخطوفين، مثلما فعلت في الماضي أيضا". لا شك أن حماس تمارس الإرهاب النفسي. لكن كيف يفترض بهذه الحقيقة التافهة ان تخفف عن أبناء عائلات المخطوفين الذين لا يريدون الا ان تعيد الحكومة اعزاءهم بينما هم ما يزالون على قيد الحياة؟

شارك امس مئات الأشخاص في مهرجان في ميدان المخطوفين الذي في ساحة متحف تل أبيب وفي ختامه بدأوا يسيرون نحو القدس في نداء لتحرير المخطوفين. يوفال هيرن، الذي سبعة من أبناء عائلته اختطفوا الى غزة قال في المهرجان ان "للمخطوفين في غزة لا يوجد وقت، لنا لا يوجد وقت"، وذكر بما هو واضح لكل مواطن ومواطنة هنا: "كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".

على إسرائيل أن تركز جهودها على تحرير المخطوفين، وعلى الدفع قدما بصفقات لتحرير المخطوفين – حتى لو كانت تنطوي على تحرير سجناء محتجزين في إسرائيل أو على هدن إنسانية. لقد أعلنت إسرائيل بان لها هدفين في الحرب في غزة: اسقاط حماس وإعادة المخطوفين. حتى الان اخضعت الهدف الثاني للأول. اما الان فعليها ان تغير سلم أولوياتها وان تخضع الهدف الأول للثاني. في إسرائيل يبحثون كثيرا في "ساعة الرمل السياسية"، لكن الحكومة تتجاهل ساعة رمل حياة المخطوفين، الآخذة في النفاذ في كل دقيقة تمر. شيلي شيم طوف، التي اختطف ابنها عومر من حفلة الطبيعة في رعيم، صرخت امس عن حق: "39 يوما مرت وعلى الطريق نحن نفقد أناسا، وأطفالا". ان موت مرتسيانو في اسر حماس هو خسارة رهيبة، وعلى حكومة إسرائيل ورئيسها أن يفعلا كل ما هو ممكن كي يمنعا خسائر أخرى. صفقة أسرى الآن.