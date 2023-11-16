الحكومة ملزمة بصفقة أسرى الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
أسرة التحرير
حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ملزمة بان تعيد المخطوفين الى الديار. هي ملزمة بذلك للمخطوفين أنفسهم، نحو 240 امراة، ورجلا، وطفلا، رضيعا، شيخا، مدنيين وجنود محتجزين منذ 40 يوما في أسر حماس. هي ملزمة بذلك لابناء عائلاتهم، الذين أصبحت حياتهم جحيما على الأرض، كابوسا لا يستيقظون منه، وهم يخرجون عن اطوارهم من شدة القلق والشوق لاعزائهم. هي ملزمة بذلك لاعضاء الجماعات الاهلية التي ينتمون اليها – جماعات أهلية كاملة تتمزق إربا، أحرقت بيوتها، خرج عالمها عليها في ذاك السبت اللعين، وابناؤها يعيشون كلاجئين في بلادهم. هي ملزمة بذلك لآلاف أبناء عائلات القتلى والجرحى، الذين دمهم على أيديها. هي ملزمة بذلك لكل مواطني إسرائيل الذين فشلت في قيادتهم.
لقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن وفاة العريف نوعا مرتسيانو، مجندة المراقبة في ناحل عوز التي اختطفت الى قطاع غزة في 7 أكتوبر. وجاء البلاغ بعد يوم من نشر منظمة حماس شريطا لها. مع بلوغ نبأ الشريط نشر الجيش الإسرائيلي بلاغا جاء فيه ان "حماس تواصل ممارسة إرهاب نفسي وتتصرف بشكل غير انساني، عبر اشرطة وصور المخطوفين، مثلما فعلت في الماضي أيضا". لا شك أن حماس تمارس الإرهاب النفسي. لكن كيف يفترض بهذه الحقيقة التافهة ان تخفف عن أبناء عائلات المخطوفين الذين لا يريدون الا ان تعيد الحكومة اعزاءهم بينما هم ما يزالون على قيد الحياة؟
شارك امس مئات الأشخاص في مهرجان في ميدان المخطوفين الذي في ساحة متحف تل أبيب وفي ختامه بدأوا يسيرون نحو القدس في نداء لتحرير المخطوفين. يوفال هيرن، الذي سبعة من أبناء عائلته اختطفوا الى غزة قال في المهرجان ان "للمخطوفين في غزة لا يوجد وقت، لنا لا يوجد وقت"، وذكر بما هو واضح لكل مواطن ومواطنة هنا: "كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".
على إسرائيل أن تركز جهودها على تحرير المخطوفين، وعلى الدفع قدما بصفقات لتحرير المخطوفين – حتى لو كانت تنطوي على تحرير سجناء محتجزين في إسرائيل أو على هدن إنسانية. لقد أعلنت إسرائيل بان لها هدفين في الحرب في غزة: اسقاط حماس وإعادة المخطوفين. حتى الان اخضعت الهدف الثاني للأول. اما الان فعليها ان تغير سلم أولوياتها وان تخضع الهدف الأول للثاني. في إسرائيل يبحثون كثيرا في "ساعة الرمل السياسية"، لكن الحكومة تتجاهل ساعة رمل حياة المخطوفين، الآخذة في النفاذ في كل دقيقة تمر. شيلي شيم طوف، التي اختطف ابنها عومر من حفلة الطبيعة في رعيم، صرخت امس عن حق: "39 يوما مرت وعلى الطريق نحن نفقد أناسا، وأطفالا". ان موت مرتسيانو في اسر حماس هو خسارة رهيبة، وعلى حكومة إسرائيل ورئيسها أن يفعلا كل ما هو ممكن كي يمنعا خسائر أخرى. صفقة أسرى الآن.
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