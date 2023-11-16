مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
التاريخ
11/16/2023 5:09:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، وإنشاء ممرات آمنة.
مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، كما يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.
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