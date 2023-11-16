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ادعاءات الاحتلال الفاشلة حول الشفاء تثير شكوكا دولية بروايته

11/16/2023 5:09:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






لا ضوابط أخلاقية وقانونية أو دولية على همجية الاحتلال الذي فشل في إثبات صدقية ادعاءاته أمام العالم بعدما خرج من عمليته الوحشية ضد مستشفى "الشفاء الطبي" بمدينة غزة خاوي الوفاض، فلا أسرى داخله ولا مؤشرات لاستخدامه من حركة "حماس" كمركز لقيادة عملياتها، مما يفند الاتهامات الصهيونية الأميركية بشأنها، بدون أن يعيق الاحتلال عن استمرار حرب الإبادة الجماعية على الوجود الفلسطيني في القطاع.
وبعد تنفيذه لعمليه اقتحام تحت غطاء كثيف من النيران على المستشفى انسحب جيش الإحتلال، ولم يتمكن من تأكيد سرديته أو إيجاد دليل على إدعائه من أن المستشفى كان مقرا رئيسيا لقيادة "حماس"
ورغم انسحابه من المستشفى الا أن قوات الاحتلال ما تزال تحاصر المستشفى من خارجه بحوالي 15 دبابة.
وذكر جيش الاحتلال أنه فجر قبو مبنى الجراحات في المستشفى.
ومن شأن إخفاق الاحتلال في تقديم دليل على صحة مزاعمه حول مجمع "الشفاء الطبي"، أن يثير الشكوك الدولية بالرواية الصهيونية الأساسية بشأن حرب الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة، ولكن ليس من المؤكد أن يدفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعاينة مشافي القطاع وحمايتها، أو أن يقوم الغرب والإدارة الأميركية بإعادة حساباتهم ومغادرة حالة الصمت المطبق أمام سقوط الضحايا المدنيين، لإجبار الاحتلال على وقف فوري لإطلاق النار.
وما لم يحدث التحرك الأممي والدولي العاجل، ومغادرة خانة الإدانة والمناشدة وتكرار توصيف ما يجري بأنه انتهاك فاضح للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة، من دون تجسيده فعليا، فإن الاعتراف النادر لجيش الاحتلال بفشله لن يحدث أي فارق في آلام أهل غزة وأوجاعهم الثقيلة.
فقد جاء إقرار جيش الاحتلال، طبقا للإذاعة الرسمية المتحدثة باسمه؛ "بانتفاء ما يشير لوجود أسرى إسرائيليين داخل مجمع "الشفاء الطبي"، غداة تحويله لساحة حرب، باقتحامه وإطلاق نيرانه بشكل هستيري وعشوائي داخل ساحاته والاعتداء على نزلائه، المقدرين بنحو 9 آلاف، من المرضى والجرحى والنازحين والطاقم الطبي، وتخريب محتوياته بدون طائل لما زعم بمبتغاه.
وفي "مجزرة القرن" بقطاع غزة؛ يرتكب الاحتلال الجريمة تلو الأخرى ضد القطاع الصحي في غزة لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة قسرا، وذلك باستهداف مستشفيات "الشفاء الطبي" بعد "الرنتيسي" و"المعمداني"، بذريعة استخدامها كمواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية، بدون إثبات صحة الادعاء، باستثناء مجازر وحشية أدت لارتقاء نحو 700 شهيد وجريح كانوا داخلها.
ويعمل الاحتلال على حرمان سكان غزة من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية، بالإمعان في مستوى التدمير والإجرام الصهيوني ضد البنى التحتية، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 11300 فلسطيني، منهم قرابة 8 آلاف طفل وسيدة، و198 طبيبا وممرضا ومسعفا، وإصابة زهاء 29 ألف جريح، فضلا عن عطب 55 سيارة إسعاف، وخروج 25 مستشفى عن الخدمة، وتدمير 94 مقرا حكوميا خدميا، و253 مدرسة، و71 مسجدا، و3 كنائس.
في حين يواصل الاحتلال القصف الجوي الهمجي ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تم انتشال جثمان 13 شهيدا من تحت أنقاض أحد الأبنية المدمرة في منطقة الصفطاوي، شمالا، إلى جانب وقوع عدد غير محدد من الضحايا نتيجة الغارات العدوانية على حي الزيتون، وخان يونس، ودير البلح، ورفح، وأطراف مخيم البريج وسط القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، إن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" "يريد تصوير توغل دباباته وجيشه المهزوم خلال اقتحام مستشفى الشفاء كأنه إنجاز".
وأضاف أن "اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد، فالمستشفى مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية".
وبشأن مزاعم الاحتلال أن "قواته عثرت على أسلحة وبنية تحتية خاصة بحماس خلال مداهمة مستمرة داخل المستشفى"، قالت حركة حماس أن "مزاعم الإحتلال كذب ودعاية رخيصة يحاول الكيان الاسرائيلي من خلالها تبرير تدمير القطاع الصحي في غزة".
وقالت في بيان "يقوم الاحتلال بدس أسلحة في المكان، وينسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد".
وأدانت "حماس" تبني الولايات المتحدة "أكاذيب الاحتلال حول استخدام الحركة المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة وتنفيذ عمليات عسكرية، وفق الإتهام الأميركي للحركة أمس.
واعتبرت أن ذلك "بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات لتدمير القطاع الصحي والضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه".
وجددت الدعوة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكدت "حماس" أن "الصمت الأممي والدولي لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، فيما ستبقى المقاومة الفلسطينية على عهدها باستمرار الدفاع عنه وعن حقوقه بكل قوة، وسيدفع الاحتلال الثمن عن جرائمه واعتدائه على الأطفال والنساء والمقدسات".
وبالمثل؛ نفت حركة الجهاد الإسلامي اتهامات واشنطن، محذرة من أن تبني الإدارة الأميركية للأكاذيب الصهيونية يؤشر إلى منح العدو ضوءا أخضر، لارتكاب جرائم بحق المستشفيات والمرضى في غزة.
وقالت الحركة: "لقد ثبت في مناسبات عدة كذب الإدارة الأميركية، وخصوصا تبني الرئيس جو بايدن"، لصور الأطفال المقطوعة رؤوسهم، ومجزرة مستشفى المعمداني، ما يذكرنا بأكاذيب أسلحة الدمار الشامل في العراق".

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