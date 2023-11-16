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جيش الاحتلال يحقق الانتصار على الجرحى والخدج بالمستشفيات

11/16/2023 5:09:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات بما فيها من جرحى وأطفال خدج لتحقيق أي انتصار بمعركته ضد قطاع غزة والتي لم يحقق أي انتصار عسكري فعلي فيها.
فقد قصفت طائرات الاحتلال ودباباته وقناصوه مشافي وغرف عناية مركزة وسيارات إسعاف، ومنع سكان القطاع حتى من دفن موتاهم بينما العالم ما يزال يتحدث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
واقتحم جيش الاحتلال فجر أمس مستشفى الشفاء ورغم نفيه حصول أي احتكاك بين عناصره والمتواجدين في المستشفى، الا أن مرضى ومقيمين في المستشفى أكدوا أن قوات الاحتلال فتشت كافة غرفه وأحتجزت عددا من الشبان.
وفي الامم المتحدة طالب منسقها للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمس باتخاذ إجراءات فورية لوقف المذبحة في غزة، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية أكبر مستشفى في الأراضي الفلسطينية.
وقال غريفيث، في بيان في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء، في غزة "بينما تصل المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدج، ويحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. ولا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر".
إلى ذلك أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، خلال مؤتمر صحفي من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أن "القوات الإسرائيلية موجودة في أقسام مستشفى الشفاء منذ عشر ساعات متواصلة، وقامت بتفتيش كل الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين، كما اعتقلت بعضا ممن كانوا فيه".
كما شدد على أن المستشفى تعرض خلال الفترة السابقة "لثمانية اعتداءات كبيرة".
بدوره، نفى مكتب الإعلام الحكومي بغزة أمس صحة ما قالته دولة الاحتلال حول توفير ممرات خروج آمنة من المستشفى، مضيفا أن القوات الإسرائيلية أعدمت ميدانياً أكثر من 30 شخصا حاولوا الخروج من المستشفى، مشددا في بيان على أن "أكاذيب الإحتلال عن وجود ممرات آمنة هي مجرد دعاية وادعاءات ليس لها أساس من الصحة".
كذلك، طالب دول العالم بالتدخل من أجل وقف ممارسات الإحتلال التي وصفها بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الأخلاق والإنسانية.
يذكر أن أكثر من 3 آلاف مريض وفرق طبية فضلا عن نازحين ما زالوا عالقين في المجمع الذي غرق منذ أيام في حصار مطبق من قبل جيش الاحتلال.
إلى ذلك دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة أمس اقتحام المستشفى، مشيرا إلى أنه قام بتحويل المجمع إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتعذيب للمرضى والنازحين وفرق الرعاية الطبية.
وأعرب المرصد عن قلقه إزاء حدوث عمليات قتل وجرائم إعدام نتيجة سماع إطلاق نار متقطع داخل المجمع الطبي منذ أن تم اقتحامه.
ومنذ أيام عدة يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وجميع المستشفيات في القطاع إلى هجمات مستمرة بالقصف من قبل الجيش الإسرائيلي بزعم وجود مراكز للمسلحين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من نفي المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الادعاء مرارا.
وفي بيانه، أوضح المرصد الأورومتوسطي أن مجمع الشفاء الطبي لم يشهد أي إطلاق نار إلا من قبل قوات الاحتلال عند الاقتحام.
وأشار إلى أن جيش الإحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في الوضع داخل المجمع، وذلك في ظل حجب المعلومات من قبل مسؤولي وزارة الصحة وعدم السماح لأي أطراف دولية -بما في ذلك المنظمات الأممية- بالوجود داخله. وهذا يثير شكوكا مسبقة بشأن الرواية التي ستصدر لاحقا.
وأضاف أن مزاعم الاحتلال بشأن استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل للتفتيش والاقتحام للكشف عنها، وبالتالي، يثير طول فترة وجود الجيش داخله مخاوف من ترتيب مسرحية مصطنعة، وفقا لتعبيره.
وطالب المرصد الأورومتوسطي قوات الاحتلال بمغادرة مجمع الشفاء فورا، والالتزام بتعهداتها وفقا للقانون الدولي المتعلق بالنزاعات والحروب، حيث ينص هذا القانون على أنه يتوجب على أطراف النزاع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم فرض أي قيود على عملهم.-(وكالات)

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