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قضية تبادل الأسرى تصطدم بمماطلة من الاحتلال وبتصريحات متناقضة من مسؤوليه

11/16/2023 5:09:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وسط تدفق تصريحات وصفت بـ"المتناقضة" من مسؤولي كيان الاحتلال بشأن مفاوضات تبادل الأسرى، يشكك خبراء في إمكانية أن توقف تل أبيب الحرب على قطاع غزة، حتى لو تم تحرير كافة رهائنها المحتجزين هناك.
وتنوعت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين، بين من يصر على وجوب تحرير الرهائن، ومن يشكك في أنهم باقون على قيد الحياة، ومن يؤكد على استمرار الحرب حتى لو تم الانتهاء من هذا الملف.
وعند بدء عمليات التوغل البري في قطاع غزة، أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلنت تل أبيب أن لها هدفين، هما تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس، وهو ما لم يتحقق أي منهما حتى الآن.
وصرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أول من أمس بأن حكومته تعمل بشكل متواصل على تحرير الرهائن "وعند توصلنا لشيء ملموس سيتم الإعلان عنه".
عضو الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، أكد، أثناء زيارته للقيادة العسكرية في شمال كيان الاحتلال إنه حتى لو حصلت هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن، فإن الحرب في غزة لن تتوقف "حتى تحقيق أهدافنا".
من جهته شكك وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في بقاء الرهائن على قيد الحياة الآن، قائلا في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أول من أمس حتى اليوم لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء".
وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، وصل إلى مصر، حسب صحيفة "هاآرتس" العبرية، أول من أمس ليبحث مع كبار المسؤولين المصريين صفقة مرتقبة للإفراج عن الرهائن.
من ناحيته، كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس للصحفيين في البيت الأبيض أن مناقشات يومية يجريها مع الأطراف المشاركة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، لكنه "لا يريد كشف التفاصيل"، قائلا لعائلاتهم:"اصمدوا. إننا قادمون".
ولا يتوقف أهالي الرهائن عن تنظيم احتجاجات ومظاهرات، في تل أبيب وفي القدس، تطالب الحكومة بعمل كل ما يلزم لتحرير الرهائن أحياء، ووفق صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإنهم يشعرون بأنه لا تجري مفاوضات جادة حول هذا الملف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تحتجزهم.
والرهائن الـ239، بحسب إحصاء الجيش الإسرائيلي، اسرتهم الفصائل الفلسطينية في هجماتها المفاجئة يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) من مستوطنات قريبة من قطاع غزة، بينهم إسرائيليون وأجانب، وقالت حركة "حماس" إن 60 منهم قتلوا خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.
وتشترط حماس للإفراج عنهم، الإفراج في المقابل عن جميع الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية، والذين يقدر عددهم بـ 5250 فلسطينيا حتى الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويصف الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، طلال أبو ركبة، تصريحات المسؤولين في تل أبيب بشأن الرهائن بأنها "متناقضة"؛ لأن إسرائيل تدير هذا الملف على محورين، الأول الجمهور الإسرائيلي والثاني الفصائل الفلسطينية، في إشارة لتوجيه رسائل مختلفة للجانبين.
ووفق تقديره، فإن إسرائيل "مستعدة للتضحية بالرهائن بشكل كامل؛ حتى لا تقدم أي تنازل للفلسطينيين، وحتى لا تعطيهم نصرا سياسيا".
ويربط الباحث الفلسطيني بين هذا الأمر وبين أسباب تعثر مفاوضات تبادل الأسرى حتى الآن في كل مرة يتم الاقتراب من التوصل لاتفاق،.
وقال أن إسرائيل تتريث مراهنة على أن تتمكن ربما من تحرير بعض الرهائن، لتقدمه على أنه نصر للداخل ولأهالي الرهائن، وتطلب منهم السماح بمزيد من الوقت لتنجز عمليتها العسكرية في غزة.
لكن هذه المماطلة تصطدم بموقف الرهائن مزودجي الجنسية، حيث تضغط الإدارة الأميركية بشدة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى؛ لاستغلال هذا كنصر لها في الدعاية خلال الانتخابات القادمة.
ويرى محللون أن الحرب في غزة، ستتواصل لسببين، الأول هو الإجماع الإسرائيلي على الانتقام من القطاع بسبب هجوم "طوفان الأقصى"، والثاني هو الدعم الغربي لإسرائيل وتوفير الغطاء السياسي لعدوانها على القطاع.-(وكالات)

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