روسيا تنتقد موقف بعض الدول في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي موقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي "لم يكن لديها ما يكفي من العزم" لتأييد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بوليانسكي في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الأربعاء: "طرحنا تعديلا على مشروع القرار بشأن هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف العمليات القتالية".
وأضاف: "للأسف لم يكن لدى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ما يكفي من العزم لتأييده". وكالات
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