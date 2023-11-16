فلسطين: ماسك لم يف بوعده بتأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن الملياردير رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لم يف بوعوده التي أطلقها سابقا عن نيته توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لقطاع غزة.



وأشار الوزير سدر في هذا الجانب إلى أن كافة سُبل الاتصالات في قطاع غزة سيتم قطعها غدا الخميس بسبب النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي يقوم بتغذية منظومات الاتصالات. وكالات