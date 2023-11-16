Thursday, 16 November 2023 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلسطين: ماسك لم يف بوعده بتأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة

11/16/2023 5:09:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن الملياردير رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لم يف بوعوده التي أطلقها سابقا عن نيته توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لقطاع غزة.


وأشار الوزير سدر في هذا الجانب إلى أن كافة سُبل الاتصالات في قطاع غزة سيتم قطعها غدا الخميس بسبب النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي يقوم بتغذية منظومات الاتصالات. وكالات


MENAFN16112023000072011014ID1107437386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث