فلسطين بعد قرار مجلس الأمن حول الهدنة في غزة: إسرائيل رفضت القرار

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، "كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة، وكان يفترص أن يدعو إلى وقف إطلاق النار الآن، وأن يستجيب لنداءات الأمم المتحدة وكل منظمة إنسانية على وجه الأرض تنادي بوقف إنساني لإطلاق النار، ونداء الأمين العام للأمم المتحدة".



وأضاف منصور في كلمة له في مجلس الأمن، الليلة، "كان من المفترص للمجلس أن يقتنع بأن ما من حل عسكري لا سيما أن كان هذا الحل يستند لارتكاب الفظائع، وكان مفترض أن يدفع مجلس الأمن قدما بالحلول السياسية".



وتابع: "إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد رفضت هذا القرار منذ دقائق، وقالت إنها لن تطبقه وستسمر بمسارها الحالي، فما الذي سيفعله المجلس الذي اعتمد للتو قراره، في ظل ما تقوله الحكومة الإسرائيلية أنهم لن يلتزموا بهذا القرار".



وأشار إلى أن القرار لم يدن قتل إسرائيل لـ11 ألف فلسطيني معظمهم من المدنين، بما في ذلك 5 آلاف طفل فلسطيني، كما لم يدن الاعتداءات العشوائية التي تشنها إسرائيل، ولم يدن القرار الاعتداءات على المستشفيات والمدارس، ولم يدن قتل إسرائيل لموظفي الأمم المتحدة والصحفيين والأطباء وفرق الإغاثة، كذلك لم يدن الاعتقال العشوائي لآلاف الفلسطينين من الرجال والنساء والأطفال، ولم يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وفا