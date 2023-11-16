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روسيا تنتقد موقف بعض الدول في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار بغزة

11/16/2023 5:09:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتقد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي موقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي "لم يكن لديها ما يكفي من العزم" لتأييد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال بوليانسكي في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الأربعاء: "طرحنا تعديلا على مشروع القرار بشأن هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف العمليات القتالية".


وأضاف: "للأسف لم يكن لدى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ما يكفي من العزم لتأييده". وكالات


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