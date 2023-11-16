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الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

11/16/2023 5:08:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






من بين الأمور الحيوية للتخلص من اتفاقية غاز إسرائيل هي البناء على أربع مذكرات تفاهم تم توقيعها منذ أيام في وزارة الطاقة ثلاث منها لإنتاج 500 ألف طن من الامونيا الخضراء، والرابعة لإنتاج ما مقداره 1 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
الهيدروجين الأخضر يشكل الأساس الأهم في توليد بدائل الطاقة المستقبلية، وأهميته تنبع من أنه يعالج عيوب الطاقة المتجددة، وهو والامونيا المستخرجة منه أصدقاء للبيئة لا ينفثون الكربون، بل يبثون الاكسجين الصحي المفيد اقتصادياً.
من عيوب الطاقة المتجددة وفق التجربة الأردنية اننا لم نملك القدرة على تخزينيها لأنها كان يجب أن تكون مربوطة بجانب محطة توليد او أماكن استهلاكها، ولا يمكن نقلها وتخزينها إلا بشكل مكلف في بطاريات خاصة، واخيراً الطاقة الكهربائية المتولدة ليلاً تكون فائضة وتضيع هدراً.
‏على العكس الهيدروجين الذي ينقل بالشاحنات أو عبر الأنابيب هو الأنظف وينفث الأكسجين بدل الكربون الضار بالصحة المفيد لقطاعات المستشفيات والاستخدامات الصناعية.
‏أفضل انواع الهيدروجين لإنتاج الطاقة في الأردن هو الاخضر: لا يحتاج للطاقة الأحفورية سواء كانت نفط او غاز او فحم لإنتاجه، بل يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة من شمس او رياح لتوليد الكهرباء التي تقوم بتحليل الماء إلى عنصري الأكسجين والهيدروجين وإذا تفاعل الهيدروجين مع النيتروجين خرجنا بالأمونيا الخضراء التي هي كذلك مصدر للطاقة وتستخدم في صناعة الأسمدة مما يعزز الأمن الغذائي الأردني.
من مزايا الهيدروجين ان وزنه المنخفض يسهل نقلة بالشاحنات، وتخزينه اقل كلفة وأسهل فنياً وهذه ميزة أخرى تجعله يتفوق على طاقة الرياح والشمس والتي عانينا من عدم القدرة على تخزينها مما دفع الحكومة التوقف عن شرائها من المواطنين افراد وشركات.
يمتاز الهيدروجين بحاجته لفترة زمنية قصيرة لتعبئته في الحافلات مقارنة بشحن البطارية المستخدمة في الحافلات الكهربائية، ومن الدول الرائدة في هذا المجال أستراليا التي تنتج كميات ضخمة منه رغم قلة عدد السكان، ورغم بقعتها الجغرافية النائية إلا أن نظرتها طويلة المدى جعلتها تهتم بتصدير الهيدروجين إلى أوروبا واليابان. وللعلم الحكومة الأسترالية ستخصص 65 مليون دولار اميركي لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.
الهيدروجين يمكن خلطة بنسبة لغاية 20 % مع الغاز الطبيعي المصري مثلاً، والتخلص من استعمار الغاز الإسرائيلي الذي لا نريده ان يستفيد من الاقتصاد الأردني في ظل وحشيته، وبالمجمل الهيدروجين وكهربة كل ما تقع عليه اعيننا في المجتمع تصب في ضرورة دعم مذكرات التفاهم وقوننتها وتقديم التسهيلات للإسراع في إنجاح هذا المشروع الحيوي لاقتصادنا بما يكفل تخفيض فاتورة وديون قطاع الطاقة الأردنية وتشغيل الأردنيين والأهم استقلالية قرار الطاقة الوطني.

MENAFN16112023000072011014ID1107437381

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