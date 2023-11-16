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في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

11/16/2023 5:08:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






سأتحدث بصراحة..
عندي تاريخ من المقالات التي تعبر عن موقفي من تيارات الدين السياسي عموما، والإسلام السياسي خصوصا. وهو موقف رافض لحضورها أساسا في المشهد السياسي، ومبني على قناعات أساسية تشكلت طوال سنوات مما قرأت وسمعت وشاهدت وشهدت في عملي كصحفي وباحث وكاتب.
في أحداث غزة كان هناك حرج الخلط في المواقف. وعليه لزم التفكيك.
إذا وضعنا الدولة مسطرة قياس، كمفهوم كيان مؤسساتي قائم على المواطنة السليمة المبنية على الحقوق والواجبات وسلطة القوانين والتشريعات المبنية على الحقوق الإنسانية وكرامة ذلك الإنسان فسنجد أن إسرائيل دولة احتلال باعتراف وإقرار دولي منذ عام 1967.
في إدارتها للإحتلال العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهي تمارس الاعتداء الوحشي على كرامة الإنسان، وتنتهك معظم القوانين الدولية الناظمة لحقوق هذا الإنسان، بل وتنتهك منظومة التشريعات والقوانين التي أصدرتها هي نفسها مع ادعائها المستمر بوهم "الديمقراطية".
في حروبها "المستمرة منذ سنوات" على قطاع غزة، ارتكبت إسرائيل الفظائع في انتهاكاتها ومارست كل المحرمات الدولية المتفق عليها عالميا، وفي عدوانها الأخير بعد السابع من أكتوبر، تجاوزت دولة الاحتلال "وهذا وصف شرعي دوليا يجب ترسيخه" كل الخطوط الحمراء وبغطرسة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للعلاقات الدولية منذ نشأة هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
الدول الراسخة في ديمقراطياتها والمؤسسة على قيم حقوق الإنسان وضعتها نخبها السياسية في موضع الشك واهتزاز المصداقية أمام دعم هذه النخب السياسية لإسرائيل في كل عدوانها مما جعل المنظومة الدولية أمام امتحان حقيقي فات الأوان بعد كل هذا الدم ان يجتازه الجميع بنجاح.
في المقابل، هناك شعب فلسطيني تحت الاحتلال يبحث عن حقه في تقرير مصيره منذ عقود طويلة، وقدم في آخر المطاف بعد صراع مرير وطويل من مقاومة الاحتلال ورقته الأخيرة للسلام مع إسرائيل وأخفق هذا السلام وانتهى بمشروع حكم ذاتي بائس انتهى هو الآخر على صيغة سلطة منتهية الصلاحية تواطأ في إفسادها وتقويضها الإسرائيليون أنفسهم.
لم تكن إرادة السلام متوفرة عند الإسرائيليين أصلا، وهذا يجب أن يدركه العالم بوضوح.
في غزة، سيطرت الحركة الإسلامية ممثلة بحماس على السلطة وحكمت القطاع طوال سنوات بتمويل مستمر كان يدخل كسيولة نقدية تحت مرأى ومسمع الإسرائيليين المهتمين بتقويض أي فرصة سلام محتمل مع الفلسطينيين.
الحكم الإسلامي لغزة لم يكن خيارا لأهلها بقدر ما كان حتمية ضرورة للعيش تحت حصار احتلالي محكم تتحكم فيه إسرائيل بكل تفاصيل الحياة اليومية في قطاع معروف أنه الأكثر كثافة سكانية في العالم.
في السابع من أكتوبر، تعرضت إسرائيل لأكبر هزة في تاريخها منذ إنشائها عام 1948، أكبر مما تعرضت له في حرب أكتوبر 73. ومع مزاج عام يميني ينتج أسوأ حكومة إقصائية متطرفة تمارس الاستبداد باسم الديمقراطية فإن الهزيمة كانت موجعة وغير محتملة وخلقت الحس الانتقامي الدموي الذي وقع ضحيته كل هؤلاء الأبرياء من المدنيين في غزة.
الموجع عربيا، هو تخوين "عربي شعبوي" كل من لا يؤيد حماس في سياساتها. تماما مثل حالة التحريم الدولي المنافق لكل من لا يدين حماس في ظرف حساس تمارس فيه إسرائيل قصف الأبرياء والمدنيين والمستشفيات.
حتى الأصوات الغزية الكثيرة جدا التي نسمعها يوميا عبر أجهزتنا الذكية وتصلنا عبر التواصل المباشر أحيانا مع أهل غزة والتي تصرخ بعبارة "بدنا نعيش" صارت التغطية لكتمها واجب وطني وإحلال مفهوم ملتبس وبلاغي لا اكثر اسمه "الصمود" فوق كل تلك الأصوات المستنجدة.
الصمود، يتطلب شرطا لاكتمال مفهومه الصحيح، والشرط هو ان يكون خيارا لا واقعا مفروضا بالقوة الشرسة والدموية بلا أي مخارج للنجاة.
نعم، هناك مقاومة، يجب إسنادها لأنها خيار الضرورة أمام كل هذا الإحكام المغلق على فرص النجاة.
ووقف إطلاق النار وإجهاض كل خطط التهجير والترحيل بالموازاة مع إدخال المساعدات سيفتح خيارات كثيرة وجديدة سيسمعها العالم. خيارات بصوت الفلسطينيين أنفسهم الباحثين عن الحياة الكريمة في وطنهم بدون أي وصايات من أي طرف.

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