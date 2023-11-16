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الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

11/16/2023 5:08:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الفلسطينيون في العقدين الأخيرين ليس في الانقسام والقتال الداخلي فقط، بل في فصل حقيقي جغرافي وسياسي وحتى على صعيد العواطف بين الضفة وغزة، بحيث أصبح لدينا قضيتان، واحدة في الضفة وأخرى في غزة، وأصبح الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع معطيات خاصة وتضاريس سياسية لكل ملف.
غزة أصبحت عنوان القلق العسكري على الاحتلال وأمنه عندما أصبحت معقلا لقوى المقاومة وإن كانت خلال السنوات الأخيرة تتعامل بمنطق الحكومة ومصالح الناس المعيشية، لكنها كانت نصفين؛ الأول حكومة لها مؤسسات خدمية، والثاني تنظيم مسلح، لكن الضفة بقيت جمرا تحت الرماد لأن فيها امتدادا لقوى المقاومة في غزة، لكن تعامل إسرائيل معها كان وفق معادلة أمنية وعسكرية، فقد رسمت للسلطة مسارا أمنيا عبر التنسيق الأمني، ووضعتها في موقف صعب مع الفلسطينيين، لأنها لم تمنحها أي مسار سياسي يعيد الحقوق أو يجعل من السلطة قابلة للتطور سياسيا إلى دولة حتى بمواصفات إسرائيلية.
ورغم إخلاص السلطة الفلسطينية في الالتزام بالتنسيق الأمني إلا أن إسرائيل لم تثق بقدرة السلطة على إنجاز المهمة، ولهذا لم تتوقف الاقتحامات لمخيمات ومدن الضفة، وبقيت الضفة تحت سوط الاقتحامات والاستيطان الذي مزق جغرافيا السلطة ولم تحصل على أي ميزة سياسية، بل إن غزة كانت أكثر حرية رغم الحصار الاقتصادي الذي كان يضعف في بعض المراحل.
ورغم وجود السلطة الفلسطينية في الضفة لكن إسرائيل لا تطمئن إلى الوضع الأمني هناك، وكما هو التفكير الإسرائيلي أمني عسكري، فإنها تتمنى أن ترى سلطة قوية في قمع الفلسطينيين، لكنها تريدها سلطة ضعيفة سياسيا ولا تحمل بذور الدولة وهي معادلة مستحيلة، ولهذا يبقى دائما وضع الضفة قابلا للاشتعال.
أمنيات إسرائيل أن تتخلص من كل الفلسطينيين حتى من هم من عرب 48، وهذا كان ضمن صفقة القرن التي طرحها ترامب عبر فكرة تبادل الجغرافيا والسكان، لأن هذه الطريقة هي التي ستحقق فكرة الدولة اليهودية، أي دولة دينية كل من فيها يهود بلا أي دين آخر.
إسرائيل تتمنى التخلص من غزة بطريقة تختلف عن طريقة شارون الذي انسحب منها وتركها وثبت أنها طريقة غير ناجحة، ومشروعها اليوم عبر العدوان العسكري محاولة للتخلص من السكان أو نصفهم، وتتمنى أن تكون نهاية الحرب إدارة مصرية أو عربية وهو خيار رفضه الأردن ورفضته مصر.
أما الضفة فإنها ستبقى مصدر قلق يومي للاحتلال، لأن احتمالات توسع المقاومة فيها قائمة دائما، وإسرائيل لا تثق بالسلطة وقدراتها، ولهذا فالعين على الضفة إسرائيليا دائمة للبحث عن حل في مساحة تتراوح من التهجير أو حل سياسي يعيد الضفة للأردن بفدرالية أو كونفدرالية إو إلغاء فك الارتباط، أو حل نهائي للقضية بشرط ألا تكون الضفة بذرة دولة فلسطينية حتى لو قبلت السلطة بدولة منزوعة السلاح.
وكما هي الضفة مصدر قلق إسرائيلي فإن تعامل إسرائيل مع ملف الضفة مصدر قلق للأردن، وجزء من العقيدة السياسية للدولة الأردنية رفض كل خيارات إسرائيل السياسية والعسكرية تجاه الضفة والتصدي لها بحزم، وتبني خيار واحد أن تكون الضفة وغزة أرض الدولة الفلسطينية من خلال مسار سياسي.

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