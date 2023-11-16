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كيف نواجه تحديات العدوان الاقتصادية؟

11/16/2023 5:08:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يواجه الأردن تحديات اقتصادية مستمرة، ولكن في الوقت الحالي، يتزايد الضغط الاقتصادي بفعل التوترات الإقليمية، وتحديداً مع تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال في قطاع غزة.
تأثيرات الحرب على غزة على الاقتصاد الأردني تشمل جوانب عدة، حيث تعتمد العديد من الصناعات الأردنية على استيراد وتصدير السلع من وإلى فلسطين، وخاصة مناطق الضفة الغربية وغزة. إغلاق المعابر وتعليق عمليات الاستيراد والتصدير يؤثران سلبا على سلسلة الإمداد والتجارة.
ستعاني القطاعات السياحية والاستثمارية في الأردن بشكل خاص من تداعيات هذه الأوضاع. ومن المتوقع، مع استمرار الحرب، أن تتراجع أرقام السياحة والاستثمارات بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، ما يضعف النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد.
على الرغم من ذلك، يجب أن يعمل الأردن على إيجاد فرص في ظل هذه التحديات، التي يمكن أن تشكل التكنولوجيا والابتكارات الصناعية نقطة قوة في التنمية الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى استثمار الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة.
وفي هذه اللحظات الصعبة، يجب على الأردن أيضا العمل على تعزيز التعاون الدولي والإنساني لتخفيف الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة. وإضافة إلى ذلك، تبقى هناك خطوات يمكن اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي؛ مثل:
دعم القطاعات الواعدة بالرغم من التحديات: الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والابتكارية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تحفيز القطاع السياحي بالإبداع والمرونة: تطوير برامج سياحية جديدة تستجيب للتحديات السفرية الحالية لزيادة الإيرادات السياحية.
التنمية المستدامة والطاقة البديلة: تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة لتحقيق الاستقلالية الطاقوية والاستدامة البيئية.
تعزيز التعليم والتدريب الموجهين نحو الحاجات الحالية: تطوير برامج التعليم والتدريب لتوفير المهارات المطلوبة في الوضع الحالي.
تحفيز الاستثمار من خلال التعاون الدولي: تفعيل الشراكات الدولية لدعم النمو والاستقرار.
تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: توفير بيئة أعمال داعمة لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل.
تلك الخطوات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن، وتعزيز النمو والاستقرار في ظل الأوضاع الحالية في غزة.

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