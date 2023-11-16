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العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

11/16/2023 5:08:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






فارق كبير بين أن تتعاطف مع قضية ما، وبين أن تؤمن بعدالة تلك القضية وطهارتها وحتمية انتصارها، وأن تؤمن أيضا، بأنها قضيتك التي تعيش لأجل يوم تراها فيه ظاهرة على جميع من غدروا بها وبأهلها.
في الأسابيع الأخيرة التفّ الشارع العربي من جديد حول قضية فلسطين، وتفاعل مع شلال الدم الذي سببته الإبادة الجماعية على يد العدو المجرم. رأينا القضية الفلسطينية تتصدر من جديد الوجدان العربي، والخبر الفلسطيني يقفز ليحتل الصدارة. لكن هذا التوجه المفاجئ للاهتمام العربي قد لا يكون مؤشرا صحيا إذا ما أعدناه إلى عوامله الأساسية، وهي آلة القتل الوحشية التي انتهجها الصهاينة ضد الفلسطينيين، وبذلك يتساوى العربي، الذي يفترض أن يكون صاحب القضية، مع شعوب العالم المختلفة التي خرجت بالملايين احتجاجا على الإبادة، وتعاطفا مع الضحية.
من الزاوية نفسها، يمكن أن نقرأ موقف الشارع العربي على أنه تعبير عن الإدانة والرفض، وتأكيد على الوقوف إلى جانب غزة وأهلها في هذه المحنة الكبيرة. إذن هو تعاطف لسبب، واحتجاج بسبب، وبهذه الحالة يصبح تحركا مشروطا أو موسميا، أو انتقائيا، لكنه لا ينبع من حقيقة أن فلسطين هي قضيتنا، ويفترض أن تكون مطروحة على ضميرنا في كل لحظة من اليوم.
الاحتلال يمارس القتل في جميع الأيام، وعلى مدى أكثر من 75 عاما، ويسرق الأرض الفلسطينية لبناء مستعمرات يتم تسمينها يوميا، ويضع المخططات المعلنة للاستيلاء على القدس بما فيها المسجد الأقصى الذي يصرح بأنه سيقوم بهدمه من أجل بناء هيكله المزعوم على أنقاضه. على مدار الساعة يقوم الصهاينة بالتخطيط والتنفيذ، ويغيرون جميع المعالم على الأرض، لكننا لا نرى الجمهور العربي يحرك ساكنا تجاه هذه الأحداث الخطيرة، بينما بعض السلطات الرسمية تكتفي بإصدار بيانات إدانة سريعة مكتوبة سلفا لمثل هذه الأحداث اليومية، وبعضها الآخر لا يكلف نفسه عناء إصدارها حتى.
إذن، نحن لا نتصرف كأصحاب قضية مؤمنين بعدالتها وحتمية انتصارها، بل كمتعاطفين مع هذه القضية، ورافضين للقتل بهذه الوحشية وهذا العدد الضخم، بينما كان يمكن لنا أن "نتواطأ" ونغض الطرف عن "عدد معقول من القتلى" قد "لا يثير الهلع"، كما هو حاصل فعليا في جميع أيام السنة!
وعليه، فنحن لا نتبنى القضية بوصفها أساسا ليومنا، بل ندين "حدثا عارضا" فيها، فنلجأ إلى خيارات عديدة للتعبير عن الإدانة، ومن ضمنها المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة للكيان العنصري، لننضم إلى ساحات كثيرة تبنت الخيار، ولكن ما إن تخفف آلة القتل من أعداد ضحاياها حتى نرى المقاطعة تتهاوى تدريجيا، وصولا إلى نهاية تامة، لنعاود من جديد حياتنا بطبيعية نحسد عليها، فيما المحتل يمارس هواياته المعتادة بمصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، والقتل أيضا، ولكن بـ"أعداد معقولة" لا تثقل ضميرنا.
أيها الأعزاء، فلسطين ليست قضية موسمية، والتعاطف معها من باب "حجم القتل اليومي" مرفوض، فهو يؤسس لفصل منهجي عن كونها أساسا في حياتنا. إن دورنا ينبغي أن يتعدى التعاطف نحو العمل اليومي لإبقاء فلسطين قضية حية في الوجدان والشارع والإعلام. من المهم أن نجر وعي العالم كله لكي ينتبه إلى المذبحة المتصاعدة منذ عقود، وأن نجعلهم ينخرطون في حركة عالمية ضد الاحتلال وجرائمه. من المهم أن نطور وعيا خاصا، وأدوات مقاومة جديدة، وعلى جميع الصعد؛ سياسية واقتصادية وثقافية، من أجل إبقائها حية في الضمير العالمي، ومن أجل التأثير في سياقات هذه المعركة الممتدة.
لقد أدت بعض المنعطفات الدراماتيكية إلى التأثير سلبا في النظرة العربية إلى الصراع وطبيعته، وخصوصا تفاهمات أوسلو وتداعياتها الكثيرة، والتي حاولت حصر الصراع مع العدو بالجانب الفلسطيني. ولكن، وحتى بعد 30 عاما من هذه المسرحية المؤلمة، حافظ الفلسطينيون على زخم المواجهة منذ مطلع الألفية الجديدة، حين خاضوا انتفاضة ثانية، تلتها مواجهات قوية مع الأعداء، سالت خلالها دماء زكية كثيرة.
لقد أنجز الفلسطينيون استدارتهم المطلوبة بعد سنوات قليلة من الوهم والتيقن من عقم خيارات السلام مع عدو يلغي وجودهم منذ الأساس، وطوروا في طبيعة المقاومة ووعيها وأدواتها، واليوم مطلوب منا أن ننجز نحن استدارتنا المطلوبة، وأن نعيد فلسطين أولوية في حياتنا، فنحن لسنا ضيوفا على هذه القضية، بل نحن أصحابها.

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