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الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

11/16/2023 5:08:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






كان أول حل دولي لـ"المشكلة الفلسطينية" التي خلقتها أوروبا هو "خطة التقسيم"؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الذي صدر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947. واقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، منفصلتين. ومنح القرار حوالي 56 في المائة من الأرض لليهود الذين يشكلون نحو 33 في المائة من السكان، في حين خصص حوالي 43 في المائة من الأرض للعرب الذين يشكلون نحو 67 في المائة من السكان، مع جعل الواحد في المائة المتبقية منطقة دولية حول القدس. ولم يكن اليهود يملكون سوى 7 في المائة فقط من الأراضي التي خصصتها لهم الخطة.
رفض العرب الخطة، محقّين، لأنها مجحفة بوضوح للفلسطينيين وفق أي معيار. ولم تعجب الخطة الصهاينة أيضًا. وأعلن بن غوريون في كلمة أمام قيادة "الوكالة اليهودية" في حزيران (يونيو) 1938، بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين، عن نيّته تجاوز أي تقسيم عربي- يهودي للأرض والاستيلاء على كلّ فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم. وفي كلمة إذاعية له في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، أعلن مناحيم بيغن، الذي كان حينذاك أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن بطلان شرعية التقسيم، وبأن كل "أرض الميعاد" التي تشمل كامل فلسطين الانتدابية، بما في ذلك شرق الأردن، "هي ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد".
أسفرت "خطة التقسيم" عن اندلاع حرب 1948، التي انتهت باستيلاء الصهاينة على كل فلسطين باستثناء الضفة الغربية وغزة. وتم الاستيلاء على هاتين البقعتين أيضًا في حرب 1967. ومع هذا التغير في الوقائع تغير الخطاب وأوراق المساومة على طريقة "كل مرحلة تجبّ ما قبلها". وتراجعت المطالبة باستعادة فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر بالتدريج. أولًا، تم التجاوز تماماً عن المطالبة بالأراضي التي خصصتها للعرب "خطة التفسيم"، وانحصرت المطالبة بالضفة الغربية وغزة، اللتين تشكلان معًا ومن دون المستعمرات الصهيونية أقل من 23 في المائة من مساحة فلسطين. وإلى حد بعيد، تم التخلي عن حق العودة الفلسطيني الذي كفله القرار 194، ربما باستثناء لمّ شمل محدود لبضعة آلاف من ملايين الفلسطينيين في الشتات. وبدأ العرض الفلسطيني للتنازل في هذا الطور بخطاب الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة في العام 1974، الذي ختمه بقوله الشهير: " لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي".
كان أقرب وصول إلى ما سُمي "حل الدولتين" هو "اتفاقات أوسلو" 1993، التي كان ينبغي أن يقيم دولة فلسطينية في غزة والضفة في غضون بضع سنوات. وهو ما لم يحدث. ثم طرح العرب "مبادرة السلام العربية" في العام 2002، التي عرضت إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين، وانسحاب الكيان من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف بالكيان وتطبيع علاقات الدول العربية معه. ورفض الكيان هذه المبادرة.
أنشأت نسخة "أوسلو" من حل الدولتين ما يعرف بـ"السلطة الفلسطينية". وسرعان ما تبين أن جانب العدو غير جاد بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وحول "السلطة" إلى ما يعتبره معظم المراقبين وكالة أمنية تحرس الاحتلال. وقسم الفلسطينيين إلى معسكر استسلام ومعسكر مقاومة، حرفيًا، فيما شكل وضعًا مثاليًا للسلطات الاستعمارية الصهيونية.
كتب ميكو بيليد، الإسرائيلي الأميركي الذي خدم والده مع إسحق رابين في الجيش الصهيوني: "اليوم أدرك، مع كثيرين آخرين، أن اتفاقات أوسلو كانت تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على فلسطين وشعبها مع السماح لإسرائيل بالظهور بمظهر جيد. أولئك الذين لم يدركوا ذلك آنذاك يجب أن يعرفوا اليوم من دون شك أن رابين كان مجرم حرب غير نادم وأنه لم يقصد أبدًا السماح للفلسطينيين بالتمتع بحق تقرير المصير بأي طريقة ذات معنى. كان مفهوم حل الدولتين برمته عملية احتيال".
ويقول الباحث الإسرائيلي الأميركي البارز عمر بارتوف‏‏، أستاذ دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة براون:‏‏ "اعتدت أن أكون مؤيدًا قويًا لحل الدولتين. وأدركت تدريجيًا أن هذا كان نوعًا من ورقة التوت لليسار الإسرائيلي، بينما استمرت البلاد في استيطان الضفة الغربية وجعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة هناك. وظللنا نقول، 'حسنًا، ولكن في النهاية، سيكون هناك حل الدولتين'. لكنّ حل الدولتين التقليدي، في رأيي، لم يعد قابلاً للتطبيق".
والآن، بعد أن وُضع هذا "الحل" الموصوف بالعادل والشامل بتنويعاته على الرف لعقود، وهرولت الأنظمة العربية المنسجمة مع طبيعتها الوظيفية إلى تطبيع الكيان الصهيوني في المنطقة بلا مقابل، أعادته المقاومة الفلسطينية في غزة إلى الواجهة، وعاد الجميع إلى ذكره –لا كحل للمشكلة الفلسطينية على ما يبدو، وإنما كحل مقترح لـ"مشكلة إسرائيل". ويغلب أن يكون الحديث عن هذا الحل حقنة مسكّن للتغطية على فظاعات الكيان الصهيوني في غزة، وافتتاحًا لمرحلة جديدة من المماطلة.
من منظور معظم الفلسطينيين –كل الذين أعرفهم على الأقل- ليس "حل الدولتين"، حتى في أحسن أحواله، عادلًا، ولا شاملًا، ويغلب ألا يكون دائمًا أيضًا. لو سُمح بنشوء دولة فلسطينية على أراضي 1967 تكون مستقلة وكاملة السيادة، ولها جيش وحدود تسيطر عليها، فسوف تقوم على شرط التخلي إلى الأبد عن أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين التاريخية، التي هي الوطن التاريخي لمعظم الفلسطينيين، سواء لاجئي 1948 في مخيمات "الدولة" أو في الشتات، وسوف تنهي رسميًا مطالباتهم بحقهم في العودة. وهو شيء لا يقبله هؤلاء الفلسطينيون، لأنه ببساطة غير عادل ولا شامل. لا عدالة مطلقًا في انتزاع أملاكك وتاريخك ووطنك منك بالقوة الغاشمة وإعطائه لغريب. إنه تكرار لـ"وعد بلفور" الذي لا يملك لمن لا يستحق.
سوف تعني هذه "الدولة" توطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين أصحاب فلسطين التاريخية حيث هم، وإنهاء مطالباتهم الوطنية. وستكون "الدولة" محاصرة جغرافيًا، ضعيفة هيكلياً، مُخضعة أمنيًا، قليلة الهواء الذي يمكن تنفسه. إنها، إذا تحققت، ستكون مشروطة بشروط أميركا والكيان الطاغيين في هيمنتهما على العالم والعرب.
هذا إذا وافق الكيان مُطلق اليدين، المدعوم، كما نرى اليوم، من أعتى القوى العالمية وغير العابئ بالعرب، على قيام أي كيان فلسطيني يشبه دولة. إنه يرفض، كمبدأ أيديولوجي التفريط بـ"أرض الميعاد" التاريخية. وهو يعرف، كمبدأ تاريخي، أنه بطبيعته متعارض وجوديًا مع أي وجود فلسطيني. وقد ذكرته غزة، بالطريقة الصعبة، بأن كيانًا فلسطينيًا -مهما كان صغيرًا، ومحاصرًا، وجائعًا وتحت أعين المسيّرات كل الوقت- يستطيع أن يجترح معجزة من العدم وأن يتحداه. وحتى لو أقام نظامًا عميلًا ليكون وكيلًا عنه في "الشيء" الذي قد ينشأ، فإنه لن يتمكن من إنهاء فكرة فلسطين.
سوف يُمرر هذا "الحل"، إذا فعل، على حساب ما تمثله "حماس"، الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني المنتخبة ديمقراطيًا في آخر انتخابات فلسطينية؛ الحقيقة التي تتنكر لها "سلطة" الضفة، والعالم والعرب. وسوف يمرّ فقط "حماس" والكفاح المسلح الذي تمثله. وسوف يحتفظ الفلسطينيون الذين سيعتدي هذا "الحل" على حقوقهم الإنسانية والتاريخية بإيمانهم بـ"الحل الفلسطيني" الذي فرضته طبيعة الصراع، والذي سيكون أي بديل عنه فاقدًا للعدالة، والشمول، والديمومة. (يُتبع)

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