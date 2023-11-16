جوافة حوض الحسا.. منتج نوعي يواجه تحدي التسويق

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايله

يشهد حوض وادي الحسا الواقع بين محافظتي الكرك والطفيلة وتحديدا في مناطق العينا والبربيطة ووادي الخرشة وعفرا وأسفل سد التنور، إقبالا متزايدا على زراعة شجرة الجوافة، بعد أن أثبتت المناطق ملاءمتها لهذا النوع من الأشجار وحققت نجاحا لافتا وبكلف زراعية متدنية.



إلا أن هذا التوسع والإقبال على زراعة أشجار الجوافة من قبل مئات المزارعين، وما تبعه من إنتاج كميات كبيرة من الثمار في فترة زمنية قصيرة وبلا إمكانية للتخزين، قابله ضعف في التسويق، وبات من المألوف مشاهدة كميات كبيرة من ثمار الجوافة على جوانب الطرق معروضة للبيع وبأسعار متدنية، لا تحقق الجهد والكلف وبالتالي انضمامها الى أصناف الزراعات التي تلحق الخسائر للمزارعين.



ويؤكد مزارعون وجهات معنية أن زراعة الجوافة يمكنها أن تتطور وتتسع وخصوصا مع ملاءمة الحوض لهذا النوع من الزراعة، والذي يضم آلاف الدونمات الزراعية، ويوفر بيئة ملائمة من حيث توافر مياه الري والمناخ المناسب.



واضافوا أن هذا كله لا يعني شيئا أمام وجود مشكلة بالتسويق، وهو ما يحتاج إلى إجراءات تسويقية للمنتج حرصا على عدم تعرض المزارعين للخسائر.



وأشاروا إلى أن زراعة الجوافة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع الزراعي بالمنطقة، وخصوصا وأن مساحات كبيرة ما تزال بورا وغير مزروعة وإن كانت تزرع بمحاصيل تقليدية مثل البندورة وغيرها من الخضار.



وتشير تقديرات رسمية إلى أن أكثر من ألف دونم من الأراضي الزراعية بالمنطقة تزرع الآن في الحوض ومن المتوقع ارتفاع هذه المساحة مع اتساع رقعة زراعة الجوافة.



وكانت وزارة الزراعة قد أطلقت قبل خمس سنوات المشروع الزراعي الريادي في محيط سد التنور الواقع بمحافظتي الطفيلة والكرك، والذي يهدف إلى توفير البنية التحتية للزراعات الجديدة بالمنطقة.



وقال المزارع أحمد الخرشه إن المنطقة التي يمكن زراعة مختلف الزراعات المروية فيها تشهد حاليا توسعا كبيرا في زراعة الجوافة باعتبارها من الزراعات الجيدة والمدرة للدخل ولا تحتاج إلى عناية كبيرة قياسا بالزراعات الأخرى.



وبين أن هناك إقبالا من المزارعين على زراعة الجوافة، لافتا إلى أن بعض المناطق الجبلية والتي كانت لا يمكن زراعتها تشهد عمليات تحسين وإزالة العوائق المختلفة من الصخور والعمل على تأهيلها لزراعة الجوافة بعد إيصال مياه الري إليها.

وبين أن هناك إنتاجا كبيرا من الجوافة بالمنطقة وهي من النوعيات الجيدة وذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة بإنتاج الجوافة تكمن بعدم القدرة على تخزينها كبقية الفواكة ولذلك تنخفض أسعارها وقت نضوجها وطرحها بالأسواق بكميات كبيرة.



وأشار المزارع علي حماد إلى أن زراعة الجوافة تتوسع بالمناطق كلها وخصوصا في الجهة الجنوبية من حوض الحسا بسبب وجود مساحات يمكن استغلالها بشكل جيد، مؤكدا أن هناك زراعات جديدة وبأصناف مختلفة تتحمل ظروف المنطقة وتهدف إلى تنويع الأصناف لتسويقها بشكل أفضل.



وبين أن هناك اهتماما من الجهات الرسمية بزراعة الجوافة وبحيث تقوم مديرية الزراعة بتوفير الإرشاد الزراعي طوال الوقت حرصا على نجاح عملية الزراعة بأفضل شكل.



من جهته، أكد مدير زراعة محافظة الطفيلة المهندس حسين القطامين أن هناك توسعا في زراعة أشجار الجوافة رغم قلة الأراضي الزراعية المملوكة بالمنطقة.



وأشار إلى أن مناطق عدة في الحوض تشهد زراعة الجوافة ومنها عفرا والبربيطة ومحيط سد التنور، إضافة إلى مناطق أخرى بالجهة المقابلة من محافظة الكرك.



ويقدر المهندس القطامين المساحات المزروعة بالجوافة بحوالي ألف دونم، وبعدد أشجار يصل لحوالي 60 ألف شجرة جوافة بأنواع مختلفة، ناهيك عن المساحات التي يتم زراعتها حديثا، لافتا إلى أن هناك زراعات لأشتال وأنواع جديدة تلائم المنطقة، ويمكن أن تشكل هذه الزراعة عنوانا مهما لزراعة الجوافة بالجنوب.



وأضاف أن هناك توسعا وازدهارا بزراعة الجوافة بسبب الظروف الملائمة التي يرافقها متابعة من قبل الإرشاد الزراعية بالمديرية من أجل ضمان نجاح الزراعة وبالتعاون مع المزارعين.



وأضاف أن طبيعة الجوافة ونضوجها في فترة محددة بحاجة الى تطوير آليات تسويق جديدة لمنتوجات المزارعين، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحصول طرحت بالسوق خلال الفترة الماضية وبنفس الوقت ما تسبب بتدني الأسعار.



وبين أن المزارعين بالمنطقة استغلوا طبيعة الأرض الوعرة التي لا يمكن زراعتها بمحاصيل أخرى، واعتمدوا زراعتها بأشجار الجوافة وريها بالتنقيط.

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