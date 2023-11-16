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تفريغ 28 ألف طن من السكر في ميناء العقبة

11/16/2023 5:08:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- رست في ميناء العقبة باخرة تحمل على متنها 28 ألف طن من مادة السكر مستوردة للأسواق المحلية.

وبدأت على أرصفة ميناء العقبة عملية تفريغ الباخرة مباشرة على الشاحنات المخصصة؛ وذلك لنقلها إلى مستودعات الجهات المستوردة.

وأكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن عمليات المناولة لمختلف البضائع والسلع على أرصفة ميناء العقبة الجديد تعمل بشكل اعتيادي ووفقا للخطط والبرامج المقررة حسب وصول البواخر إلى الميناء، مشيرا إلى تفريغ عدد من البواخر المحملة بالسيارات والأخشاب والمواد السائبة.

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