تفريغ 28 ألف طن من السكر في ميناء العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة-
رست في ميناء العقبة باخرة تحمل على
متنها 28 ألف طن من مادة السكر مستوردة للأسواق المحلية.
وبدأت على أرصفة ميناء العقبة عملية تفريغ
الباخرة مباشرة على الشاحنات المخصصة؛ وذلك لنقلها إلى مستودعات الجهات المستوردة.
وأكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل
الموانئ الدكتور محمود خليفات أن عمليات المناولة لمختلف البضائع والسلع على أرصفة
ميناء العقبة الجديد تعمل بشكل اعتيادي ووفقا للخطط والبرامج المقررة حسب وصول
البواخر إلى الميناء، مشيرا إلى تفريغ عدد من البواخر المحملة بالسيارات والأخشاب
والمواد السائبة.
MENAFN16112023000072011014ID1107437371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.