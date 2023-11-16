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بعد 15 عاما على إلغاء صحة الكورة.. هل كان القرار خطأ؟

11/16/2023 5:08:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






منذ أن تم إلغاء مديرية الصحة في لواء الكورة قبل 15 عاما، ومنح صلاحيات الإشراف على القطاع الصحي لمديرية صحة إربد، يعاني القطاع وفق سكان باللواء من تراجع مستمر، في وقت تزداد المطالبة بضرورة إعادة تفعيل مديرية اللواء وفصلها عن إربد.
وكانت وزارة الصحة ألغت قبل ما يقارب 15 عاما، مديرية صحة الكورة بكل مسمياتها الوظيفية، وألحقت 14 مركزا صحيا بمديرية الشؤون الصحية بإربد.
ويدعم سكان مطلبهم بالحالة التي وصل إليها قطاع الصحة بالكورة، من حيث تراجع وصفوه بـ "الكبير" في تقديم الخدمة ونقص الكوادر الطبية في المراكز، نتيجة سهولة انتقال الكوادر من الكورة إلى مراكز أخرى خارج اللواء من دون توفير البديل باعتبارها مديرية واحدة.
وأشاروا إلى أن ربط قطاع الصحة بالكورة بإربد زاد من معاناة المواطنين لاضطرارهم الذهاب إلى إربد المدينة لإنجاز معاملاتهم، وهو ما لا ينسجم مع توجهات اللامركزية التي تتبناها الدولة.
واعتبر محمد الشريدة أن إلغاء مديرية الصحة بالكورة قبل سنوات غير مجد في ظل تراجع الخدمات في القطاع، لافتا إلى أن المديرية كانت تخدم ما يقارب 200 ألف نسمة هم عدد سكان اللواء.
وأشار إلى أن اللواء يضم ما يقارب 14 مركزا بينها 12 مركزا أوليا، ومركزان شاملان، وغالبية المراكز تعاني من نقص في الكوادر التمريضية والطبية ونقص في الموظفين الإداريين، حيث يضطر الطبيب للدوام في أكثر من مركز صحي أولي لعدم وجود أطباء.
وأكد أن المواطن يتكبد أموالا ممكن إعفاؤه منها، حين مراجعته مديرية صحة إربد لإنجاز معاملته وخصوصا وأن المسافة ما بين اللواء وإربد تزيد على 30 كيلو مترا، ما يتطلب من الجهات المعنية إعادة عمل المديرية في اللواء للتخفيف على المواطن من عناء الانتقال إلى إربد وتحسين مستوى الخدمات الطبية باللواء.
ويوافقه الرأي أحمد بني حمد، الذي قال إن نقل المديرية إلى إربد تسبب بمعاناة للمواطنين في لواء الكورة، مشيرا إلى أن الموظف يضطر للذهاب إلى صحة اربد من أجل استكمال معاملته، وهو ما يفرض جهدا ووقتا إضافيين، في حين كان يتم إنجاز المعاملات بسرعة.
ولفت إلى أن الذهاب إلى مديرية صحة إربد بالمواصلات يحتاج إلى أكثر من 3 ساعات لبعد المسافة ورداءة المواصلات، في حين أن استئجار مركبة خاصة لكسب الوقت يحتاج إلى 6 دنانير.
ولفت إلى أن وجود مديرية للصحة في اللواء وتزويدها بالموظفين من شأنه تعزير الرقابة على القطاع الصحي وبطبيعة الحال على المراكز الصحية، اضافة الى المتابعة الفورية للمراكز وتزويدها بأي نواقص.
وأكد خالد بني ملحم أنه مع مرور 15 عاما، على إلغاء مديرية الصحة في اللواء أثبت الواقع تراجع جميع الخدمات، وأن ذلك زاد من معاناة المواطنين في مراجعة صحة إربد.
وأشار إلى أن العمل باللامركزية في جميع القطاعات بات مطلبا لكل المواطنين للتخفيف عليهم من معاناة الانتقال إلى إربد والعاصمة لإنجاز معاملاتهم، داعيا إلى إعادة العمل بالمديرية وأن تضم كافة الأقسام وخصوصا فيما يتعلق باللجان الطبية.
وأكد أن مراكز الأمومة والطفولة واللجان الطبية من أكثر المتضررين نتيجة نقل المديرية إلى إربد نظرا للحجم الكبير من المراجعين إلى تلك الأقسام.
وقال المواطن فراس الربابعة، إن إلغاء مديرية صحة الكورة والتي كانت تتابع خدمات ومشاريع صحية في اللواء وتخدم 200 ألف نسمة، إجراء أضر باللواء، خاصة وأن وزارة الصحة أعادت الاستقلال الإداري لبعض مديريات المحافظة كمديرية صحة الرمثا، وأبقت الكورة تابعة لإربد، ما تسبب في نقص الكوادر الطبية وتراجع في تطوير المرافق الطبية من أبنية ولوازم ومعدات.
بدوره، أكد النائب من لواء الكورة محمد بني ياسين، أنه يتابع مع الحكومة منذ شهور إعادة العمل بمديرية صحة لواء الكورة، لما سببه إلغاؤها من معاناة للمواطنين الذين يضطرون إلى مراجعة صحة إربد لاستكمال معاملاتهم.
وقال إن مديرية صحة الكورة مجتزأة ولا توجد فيها كوادر تعمل كالمديريات التي توجد في الألوية والمحافظات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إعادة تفعيل المديرية كما كانت في السابق، نظرا لأهميتها في متابعة الأمور الطبية في اللواء وخدمة المواطنين الذين يزيد عددهم على 200 ألف نسمة.
من جانبه، قال مصدر في وزارة الصحة إن إلغاء صحة الكورة كان بهدف تنظيم العمل وتم تسمية مساعد لمدير صحة إربد للواء الكورة لمتابعة الأمور المتعلقة بالقطاع الصحي في اللواء، مؤكدا أن إلغاء المديرية جاء من باب التخفيف على الوزارة من ناحية تعيين موظفين وحاجة ذلك إلى مخصصات من الموازنات، إضافة إلى قرب المسافة ما بين إربد ولواء الكورة.

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